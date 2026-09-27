Disponibles contre la France ? Leandro Trossard et Mike Penders de retour à l'entraînement des Diables Rouges

Deux bonnes nouvelles à l'entraînement des Diables Rouges ce dimanche, à un peu plus de vingt-quatre heures de la réception de l'Equipe de France dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations. Absents en Italie, Leandro Trossard et Mike Penders se sont entraînés avec le groupe, bien que leur présence sur la feuille de match ce lundi soir au Stade Roi Baudouin reste compromise.

Entraînement sous le soleil pour les Diables Rouges ce dimanche à Tubize, un jour avant la réception de l'Equipe de France dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations.

Si l'on sait par exemple déjà que Kylian Mbappé ne sera pas présent chez les Bleus, Leandro Trossard était aussi en convalescence ces derniers jours et n'a pas joué lors du premier match remporté en Italie (0-2).

Sa présence dans le groupe ce lundi soir au Stade Roi Baudouin est donc fortement compromise. En revanche, l'entraînement du jour a révélé une bonne nouvelle : l'ancien joueur d'Arsenal, qui évolue désormais au Besiktas, était présent.

Mike Penders et Leandro Trossard présents à l'entraînement des Diables Rouges

Les 28 Diables Rouges l'étaient tous, d'ailleurs. Cela signifie que Mike Penders aussi, lui qui était également absent de la feuille de match à Rome en raison d'un problème musculaire.

Pour le portier de Chelsea, la mauvaise nouvelle est que Senne Lammens a réalisé une bonne prestation en Italie, et il est peu probable que Mark Van Bommel le remette ensuite sur le banc. Sauf si une tournante est prévue et clairement établie entre les différents gardiens pour ce premier rassemblement sous l'ère du Néerlandais, afin de tester différentes options.



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Pour rappel, la Belgique doit encore disputer trois matchs lors de ce premier rassemblement de la saison, puisqu'après la réception de l'Equipe de France à Bruxelles suivront la rencontre face à la Turquie disputée dans le stade de Sclessin, puis un déplacement au Stade de France pour retrouver les Bleus de Zinédine Zidane, qui ont entamé leur campagne par un court succès en Turquie (0-1) grâce au but de Kylian Mbappé.