"J'aurais aimé que Mbappé soit là" : Mark Van Bommel veut affronter la meilleure France possible

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
"J'aurais aimé que Mbappé soit là" : Mark Van Bommel veut affronter la meilleure France possible
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

À la veille de Belgique-France, Mark Van Bommel a insisté sur les principes de jeu qu'il veut voir de la part de son équipe, même face à une équipe plus solide sur papier que l'Italie. Il aurait même aimé que ses joueurs se frottent à Kylian Mbappé, forfait pour le reste de la trêve internationale.

Avant ses débuts en tant que sélectionneur à Rome, Mark van Bommel avait été très clair concernant l'identité qu'il veut imprimer à la Belgique : intensité et possession de balle. Vendredi, l'Italie a évolué à un niveau permettant aux Diables Rouges de proposer ce que le Néerlandais espérait voir, mais ce lundi contre la France, cela risque d'être une autre histoire.

Pourtant, pas question de dévier de sa ligne. "Nous voulons jouer chaque match comme ça et être prêts à amener cette même intensité à chaque fois dans notre manière de jouer. Je vois à l'entraînement que le niveau atteint est très élevé, et nous voulons voir ça en match", réaffirme Van Bommel. 

"L'idée de jeu doit être la même, et après, bien sûr, il y a la qualité de l'adversaire qui entre en ligne de compte. Mais l'Italie a aussi amené de la qualité notamment en seconde période. Nous devons garder notre intensité pendant tout un match, et mieux saisir nos moments", ajoute ensuite le sélectionneur des Diables, qui a répété tout le bien qu'il pensait de son groupe. 

Van Bommel admirait le joueur Zidane, et aurait aimé affronter Mbappé

"J'ai à ma disposition un groupe de très haut niveau, très intelligent, disposé aussi à faire les efforts nécessaires à la course et aux duels en perte de balle", se réjouit Mark van Bommel. "Nous prenons beaucoup de plaisir à l'entraînement. Bien sûr, il faut aussi que la forme soit là le jour J, c'est différent. Mais même si je m'attendais à rencontrer des joueurs intelligents, ils m'ont impressionné par la vitesse avec laquelle ils ont intégré notre plan de jeu".

Et c'est cette confiance qui pousse Van Bommel à espérer affronter une France de très haut niveau ce lundi. "L'absence de Mbappé ? C'est dommage, car j'aurais aimé qu'il soit là. Tu veux toujours avoir tes meilleurs éléments à ta disposition, et affronter les meilleurs éléments adverses", regrette-t-il. "Je trouve ça dommage pour lui, pour la France et pour le Real Madrid qu'il soit blessé".

Lire aussi… "On aimerait gagner cette fois" : Timothy Castagne veut mettre fin à la série de défaites face à la France

Zinedine Zidane a lui aussi fait ses débuts vendredi, en Turquie, et Van Bommel n'en a pas raté une miette. "Zidane était un grand joueur, comme on en voit peu dans l'histoire. Je l'ai affronté une fois en tant que joueur, avec Barcelone, ça ne s'était pas mal passé, nous avions fait 1-1", sourit le Néerlandais.

"Et l'entraîneur a connu le succès dès ses débuts avec le Real Madrid. C'est un grand entraîneur aussi après avoir été un grand joueur. Contre la Turquie, ils ont gagné, donc j'imagine qu'il était satisfait. Ils jouent un peu différemment de ce qui se faisait sous Deschamps", conclut Van Bommel. "Les critiques sur le fond de jeu ? Quand vous avez de telles qualités, dès que ce n'est pas facile, tout le monde est déçu, mais il vient d'arriver en poste. Je pense qu'il était content". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - France en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (28/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

"On aimerait gagner cette fois" : Timothy Castagne veut mettre fin à la série de défaites face à la France

"On aimerait gagner cette fois" : Timothy Castagne veut mettre fin à la série de défaites face à la France

15:30
Disponibles contre la France ? Leandro Trossard et Mike Penders de retour à l'entraînement des Diables Rouges

Disponibles contre la France ? Leandro Trossard et Mike Penders de retour à l'entraînement des Diables Rouges

13:45
Forfait contre la Belgique, Kylian Mbappé pourrait ne manquer aucun match avec le Real Madrid

Forfait contre la Belgique, Kylian Mbappé pourrait ne manquer aucun match avec le Real Madrid

12:30
Jérémy Doku a du souci à se faire : Mika Godts peut-il bousculer la hiérarchie avec les Diables Rouges ?

Jérémy Doku a du souci à se faire : Mika Godts peut-il bousculer la hiérarchie avec les Diables Rouges ?

12:06
"Mark van Bommel est incomparable à Tedesco" : des débuts similaires, mais la suite sera-t-elle différente ?

"Mark van Bommel est incomparable à Tedesco" : des débuts similaires, mais la suite sera-t-elle différente ?

10:30
Eden Hazard au Stade Leburton ce samedi soir : vers une arrivée de nouveaux investisseurs à la RUTB ?

Eden Hazard au Stade Leburton ce samedi soir : vers une arrivée de nouveaux investisseurs à la RUTB ?

14:33
Panenka ratée, cartes rouges : la fin de match tumultueuse entre l'Olympic et Habay-la-Neuve en Croky Cup

Panenka ratée, cartes rouges : la fin de match tumultueuse entre l'Olympic et Habay-la-Neuve en Croky Cup

13:20
Un club de Pro League éliminé par des amateurs en Coupe de Belgique : "Il nous manque de l'envie"

Un club de Pro League éliminé par des amateurs en Coupe de Belgique : "Il nous manque de l'envie"

11:30
Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli

Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli

11:00
L'arbitre de Belgique - France est connu : un bon souvenir pour les Diables, beaucoup moins pour Van Bommel

L'arbitre de Belgique - France est connu : un bon souvenir pour les Diables, beaucoup moins pour Van Bommel

19:00
L'un des chouchous de Vincent Kompany fait l'unanimité : une légende du Bayern veut assurer son avenir

L'un des chouchous de Vincent Kompany fait l'unanimité : une légende du Bayern veut assurer son avenir

10:00
Le mot à la bouche de Zinedine Zidane face aux Diables ? "C'est très important pour nous"

Le mot à la bouche de Zinedine Zidane face aux Diables ? "C'est très important pour nous"

21:30
"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël

"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël

09:30
"C'est un choix définitif que j'assume" : un binational du KRC Genk renoue avec ses racines maliennes

"C'est un choix définitif que j'assume" : un binational du KRC Genk renoue avec ses racines maliennes

09:00
La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu

La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu

08:00
L'Espagne renverse l'Angleterre, les vétérans croates en mission : les résumés de la Ligue des Nations

L'Espagne renverse l'Angleterre, les vétérans croates en mission : les résumés de la Ligue des Nations

22:45
Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe

Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe

23:00
Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros

Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros

22:30
1
Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

22:05
Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"

Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"

18:30
Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !

Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !

21:00
Deux forfaits confirmés contre la France : mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges

Deux forfaits confirmés contre la France : mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges

26/09
Sébastien Pocognoli avoue avoir eu chaud pour sa première : "Ça nous a un peu surpris"

Sébastien Pocognoli avoue avoir eu chaud pour sa première : "Ça nous a un peu surpris"

19:30
🎥 "Mes compliments, les gars" : au coeur du discours de Mark van Bommel comme si vous y étiez

🎥 "Mes compliments, les gars" : au coeur du discours de Mark van Bommel comme si vous y étiez

16:05
Cette Squadra verra la Ligue des Nations B avant de revoir une Coupe du Monde... Edito

Cette Squadra verra la Ligue des Nations B avant de revoir une Coupe du Monde...

26/09
"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie

"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie

17:45
1
Jan Oblak a dit non : Sébastien Pocognoli frustré pour sa première sur le banc écossais

Jan Oblak a dit non : Sébastien Pocognoli frustré pour sa première sur le banc écossais

16:55
Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau

Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau

16:30
"Anderlecht a complètement changé sa stratégie" : Théo Leoni revient sur les coulisses de son départ

"Anderlecht a complètement changé sa stratégie" : Théo Leoni revient sur les coulisses de son départ

26/09
"Nous avons joué contre une très bonne équipe" : la Belgique a fait vivre une soirée difficile à Mancini

"Nous avons joué contre une très bonne équipe" : la Belgique a fait vivre une soirée difficile à Mancini

26/09
Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel

Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel

26/09
1
Interview lapidaire du capitaine, excuses publiques : Brian Riemer face à un conflit ouvert au Danemark

Interview lapidaire du capitaine, excuses publiques : Brian Riemer face à un conflit ouvert au Danemark

26/09
Officiel : la plus grosse énigme des entraîneurs libres sur le marché belge a retrouvé un banc de touche

Officiel : la plus grosse énigme des entraîneurs libres sur le marché belge a retrouvé un banc de touche

26/09
"Les Italiens ont eu des difficultés" : De Ketelaere et les Diables ont appliqué la recette de van Bommel

"Les Italiens ont eu des difficultés" : De Ketelaere et les Diables ont appliqué la recette de van Bommel

26/09
"On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place" : deux Diables Rouges ont marqué des points face à l'Italie

"On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place" : deux Diables Rouges ont marqué des points face à l'Italie

26/09
Brughmans et Courtois au Real Madrid ? Liverpool a sorti le grand jeu pour convaincre le jeune Belge

Brughmans et Courtois au Real Madrid ? Liverpool a sorti le grand jeu pour convaincre le jeune Belge

26/09

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 2
Serbie Serbie 18:00 Pays-Bas Pays-Bas
Danemark Danemark 18:00 Pays de Galles Pays de Galles
Norvège Norvège 20:45 Portugal Portugal
Allemagne Allemagne 20:45 Grèce Grèce
Turquie Turquie 28/09 Italie Italie
Belgique Belgique 28/09 France France
République tchèque République tchèque 29/09 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 29/09 Croatie Croatie

Dernières réactions

den strep den strep a propos de "Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros den strep den strep a propos de Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club Pogi Pogi a propos de Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard Eric Stevens Eric Stevens a propos de Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel JoBg JoBg a propos de Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro" Union 60 Union 60 a propos de 🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved