"J'aurais aimé que Mbappé soit là" : Mark Van Bommel veut affronter la meilleure France possible

À la veille de Belgique-France, Mark Van Bommel a insisté sur les principes de jeu qu'il veut voir de la part de son équipe, même face à une équipe plus solide sur papier que l'Italie. Il aurait même aimé que ses joueurs se frottent à Kylian Mbappé, forfait pour le reste de la trêve internationale.

Avant ses débuts en tant que sélectionneur à Rome, Mark van Bommel avait été très clair concernant l'identité qu'il veut imprimer à la Belgique : intensité et possession de balle. Vendredi, l'Italie a évolué à un niveau permettant aux Diables Rouges de proposer ce que le Néerlandais espérait voir, mais ce lundi contre la France, cela risque d'être une autre histoire.

Pourtant, pas question de dévier de sa ligne. "Nous voulons jouer chaque match comme ça et être prêts à amener cette même intensité à chaque fois dans notre manière de jouer. Je vois à l'entraînement que le niveau atteint est très élevé, et nous voulons voir ça en match", réaffirme Van Bommel.

"L'idée de jeu doit être la même, et après, bien sûr, il y a la qualité de l'adversaire qui entre en ligne de compte. Mais l'Italie a aussi amené de la qualité notamment en seconde période. Nous devons garder notre intensité pendant tout un match, et mieux saisir nos moments", ajoute ensuite le sélectionneur des Diables, qui a répété tout le bien qu'il pensait de son groupe.

Van Bommel admirait le joueur Zidane, et aurait aimé affronter Mbappé

"J'ai à ma disposition un groupe de très haut niveau, très intelligent, disposé aussi à faire les efforts nécessaires à la course et aux duels en perte de balle", se réjouit Mark van Bommel. "Nous prenons beaucoup de plaisir à l'entraînement. Bien sûr, il faut aussi que la forme soit là le jour J, c'est différent. Mais même si je m'attendais à rencontrer des joueurs intelligents, ils m'ont impressionné par la vitesse avec laquelle ils ont intégré notre plan de jeu".

Et c'est cette confiance qui pousse Van Bommel à espérer affronter une France de très haut niveau ce lundi. "L'absence de Mbappé ? C'est dommage, car j'aurais aimé qu'il soit là. Tu veux toujours avoir tes meilleurs éléments à ta disposition, et affronter les meilleurs éléments adverses", regrette-t-il. "Je trouve ça dommage pour lui, pour la France et pour le Real Madrid qu'il soit blessé".



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Zinedine Zidane a lui aussi fait ses débuts vendredi, en Turquie, et Van Bommel n'en a pas raté une miette. "Zidane était un grand joueur, comme on en voit peu dans l'histoire. Je l'ai affronté une fois en tant que joueur, avec Barcelone, ça ne s'était pas mal passé, nous avions fait 1-1", sourit le Néerlandais.

"Et l'entraîneur a connu le succès dès ses débuts avec le Real Madrid. C'est un grand entraîneur aussi après avoir été un grand joueur. Contre la Turquie, ils ont gagné, donc j'imagine qu'il était satisfait. Ils jouent un peu différemment de ce qui se faisait sous Deschamps", conclut Van Bommel. "Les critiques sur le fond de jeu ? Quand vous avez de telles qualités, dès que ce n'est pas facile, tout le monde est déçu, mais il vient d'arriver en poste. Je pense qu'il était content".