"C'est plus vous, les Belges, qui l'avez en travers de la gorge" : Eduardo Camavinga chambre la Belgique

En conférence de presse au Stade Roi Baudouin, Eduardo Camavinga est revenu sur sa non-sélection au Mondial 2026, sa place en équipe de France et la rivalité avec la Belgique.

Eduardo Camavinga était présent en conférence de presse au stade Roi Baudouin. C'est le joueur du Real Madrid qui a ouvert le bal des questions des journalistes belges et français. La France va affronter la Belgique pour le deuxième match de groupe de la Ligue des Nations. Au classement, les Diables Rouges pointent à la première place avec 3 points (comme les Bleus), mais avec une meilleure différence de buts (+2) que l'équipe de France.

Le couteau suisse

Au Real Madrid comme avec l'équipe de France, Camavinga se retrouve à jouer à plusieurs postes. Arrière gauche, milieu défensif ou offensif, il est passé partout avec ses différents entraîneurs. "J'ai la chance de pouvoir jouer en sentinelle ou en 8. Je pense que je peux apporter mes qualités aux deux postes, mais ma préférence, tu sais (rires)."

Mais en sélection, le milieu de terrain n'est pas titulaire. "Ce qui me manque, c'est la régularité. J'ai déjà été performant dans le passé, mais ce qui me manque, c'est ça. Ça vient avec la concentration et le fait de ne pas commettre d'erreurs en match, et je ferai plus de rencontres."

Didier Deschamps ne l'avait pas sélectionné pour disputer le Mondial 2026. "Le fait de ne pas participer à la Coupe du monde, ça m'a touché. Tout footballeur en rêve, mais dans ma vie, tout a été super rapide et je n'ai pas souvent eu ce genre de déception. C'est quelque chose de nouveau, ça me permet de rebondir."

Camavinga soulagé de ne pas affronter Thibaut Courtois

Concernant Thibaut Courtois, son coéquipier au Real Madrid, Camavinga préfère ne pas le retrouver face à lui. "On en a parlé avec lui et, pour répondre à votre question, je suis très content qu'il ne soit pas là (rires)", a-t-il déclaré.



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Une rivalité franco-belge encore présente ?

Le milieu de terrain français a été interrogé sur la rivalité entre les deux nations, notamment après leurs confrontations passées. "C'est un match très important parce que la Belgique est une grande nation. Après ce qui s'est passé dans le passé, c'est plus vous, les Belges, qui l'avez en travers de la gorge", a-t-il plaisanté devant les journalistes belges. Avant de revenir à l'enjeu sportif : "Je pense que ce sera un très bon match. On est tous pressés de jouer ce type de rencontre."