Nathan Ngoy n'oublie pas Rudi Garcia : "Il a donné une énorme impulsion à ma carrière"

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Nathan Ngoy n'oublie pas Rudi Garcia : "Il a donné une énorme impulsion à ma carrière"
Photo: © photonews
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Titulaire contre l'Italie, Nathan Ngoy bénéficie de la confiance de Mark van Bommel après avoir reçu sa chance de Rudi Garcia. Un ancien sélectionneur qu'il n'oublie pas, alors qu'il revient aussi sur les points qu'il doit améliorer dans son jeu, après avoir analysé sa Coupe du monde à tête reposée.

Titulaire contre l'Italie ce vendredi, Nathan Ngoy, 23 ans, est tout doucement en train de s'imposer comme l'un des cadres de la défense belge, lui qui s'était invité en sélection avec la Coupe du monde. Un voyage aux Etats-Unis qu'il doit à Rudi Garcia, un entraîneur auquel il a eu quelques pensées, même si le Français a depuis lors été remplacé sur le banc des "Diables rouges" par Mark van Bommel. "Je n’oublierai jamais Rudi Garcia", lance le joueur du LOSC qui entend poursuivre sur sa lancée sous les ordres de Mark van Bommel. Après des débuts convaincants face à l’Italie, c'est un défu d'un autre niveau qui l'attendra ce lundi avec la réception de la France au stade roi Baudouin dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations.

"Avant le Mondial, personne ne connaissait mes qualités"

"Vous êtes tous venus pour moi ?", a lancé Nathan Ngoy en découvrant les neuf journalistes venus l’attendre dans le restaurant du centre de l’équipe nationale, relate Het Laatste Nieuws. Preuve que le défenseur central a pris une autre dimension auprès des médias belges. "Avant la Coupe du monde, presque personne ne me connaissait, sourit Nathan Ngoy. Aujourd’hui, le public et mes coéquipiers connaissent mieux mes qualités".

Une ascension fulgurante qu'il doit à Rudi Garcia puisqu'il a pu profiter des blessures de Zeno Debast et d'Arthur Theate pour s'imposer dans l'axe central défensif belge. Rapide, solide dans les duels et habile balle au pied, il a rapidement convaincu les observateurs et le public de ses qualités.

Il a analysé son Mondial

Depuis lors, Nathan Ngoy a pris le temps d’analyser son tournoi. Il a notamment revu l’ensemble des rencontres et n’a pas éludé ses propres erreurs, notamment lors du match d’ouverture contre l’Égypte ou après son exclusion face à l’Iran.

"Cette carte rouge évitable fait un peu tache. J’étais trop sûr de moi sur cette phase. Comme beaucoup de choses fonctionnaient en première période, j’ai perdu un peu de concentration", explique Nathan Ngoy qui ajoute qu'il aurait pu être plus attentif face à  Mikel Merino sur le but victorieux de l'Espagne en quarts de finale.

Lire aussi… "C'est plus vous, les Belges, qui l'avez en travers de la gorge" : Eduardo Camavinga chambre la Belgique

"Au plus haut niveau, la moindre erreur se paie. C’est la principale leçon que j’ai retenue de la Coupe du monde", analyse donc Nathan Ngoy, qui entend travailler pour améliorer la régularité de sa concentration.

Reconnaissant envers Garcia

Nathan Ngoy a ensuite tenu à avoir quelques mots pour Rudi Garcia, l'ancien sélectionneur des "Diables rouges". "Je suis extrêmement reconnaissant envers Rudi Garcia. Son départ était regrettable. Comme Bruno Genesio à Lille, c’est quelqu’un qu’on n’oublie jamais parce qu’il a donné une énorme impulsion à votre carrière", explique le défenseur de Lille, qui n'a cependant pas été surpris par le départ du technicien français.

"Des rumeurs circulaient depuis un certain temps", souligne-t-il. Mais comment se déroulent les choses depuis la prise de pouvoir de Mark van Bommel ? "Notre premier contact s’est très bien passé, relate Ngoy. Il était présent lors de mon match contre le PSG et nous avons également échangé avant ce rassemblement. C’était surtout une première prise de contact. Il m’a expliqué sa manière de travailler et sa vision du jeu."

Le défenseur insiste notamment sur l’approche humaine de l'ancien entraîneur de l'Antwerp. "C’est un coach très humain, estime Nathan Ngoy. Il comprend les joueurs parce qu’il a lui-même évolué au plus haut niveau. Cela se ressent dans sa manière de nous expliquer les choses."

Des profils différents en défense

Mark van Bommel lui a d’ailleurs renouvelé sa confiance face à l’Italie avec, à clé, une prestation très convaincante aux côtés de Brandon Mechele. Mais que pense-t-il des autres joueurs évoluant à son poste. "Nous avons tous des profils différents. Koni De Winter et Brandon Mechele se ressemblent davantage, tandis que Zeno Debast et Arthur Theate ont d’autres qualités, trouve Nathan Ngoy. Si je joue avec Zeno, qui est l’un des meilleurs défenseurs d’Europe dans le jeu avec ballon, je le laisse davantage participer à la construction. Je m’adapte à la situation."

Ce lundi, Nathan Ngoy sera opposé à l'armada de son pays d'accueil. Un sacré défi, même si les "Bleus" feront Kylian Mbappé, forfait. Avec Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le Lillois ne passera pas une soirée aussi tranquille que vendredi à Rome. "Nous devrons défendre de manière compacte, pense Ngoy. C’est la seule façon de les arrêter. Mais je crois que nous en sommes capables."

Et pour y arriver, la concentration sera évidemment très importante.

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