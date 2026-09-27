"Non, je ne suis pas Arjen Robben" : Dodi Lukebakio, un "supersub" qu'on voit bien titulaire ce lundi

Il a refait sa spéciale. Après une Coupe du Monde 2026 un peu frustrante, Dodi Lukebakio a repris les bonnes habitudes pour les débuts de Mark van Bommel, inscrivant un superbe but sur une action à laquelle on commence à être habitué de sa part. Les défenseurs, eux, ne trouvent pas la parade.

C'était l'un des choix forts de Mark van Bommel : décider de titulariser Mika Godts ET Diego Moreira, le Liégeois étant aligné sur un flanc droit qu'il n'a pas tellement l'habitude d'arpenter. Et il ne l'a pas vraiment fait avec bonheur : Moreira n'a pas été aussi convaincant que lorsqu'il est rentré, remonté comme un pendule, en 16e de finale face au Sénégal.

Dodi Lukebakio, lui, a donc encore dû se contenter d'un rôle de supersub. Comme sous Rudi Garcia, lui qu'on avait alors commencé à présenter comme le successeur spirituel de Dries Mertens, éternel joker chez les Diables Rouges. "C'est un peu différent vu que c'était le premier match de Mark van Bommel. Tout le monde donne tout à l'entraînement pour le convaincre et tout compétiteur espère commencer, bien sûr", reconnaissait l'ailier du Benfica après la rencontre.

Dodi Lukebakio accueille la concurrence avec le sourire

"Mais le coach fait ses choix et il faut ensuite prouver qu'on peut aider l'équipe, ce que j'ai essayé de faire. Je suis content", affirme Lukebakio, qui voit la concurrence accrue d'un bon oeil. "Tout le monde sait qu'on a du talent et que ce n'est pas devant qu'on a le moindre problème", sourit-il. "Qui plus est, c'est une trêve un peu spéciale, très longue. Tout le monde doit se tenir prêt".

Qu'il débute ou qu'il rentre lundi, Lucas Digne, l'arrière gauche de l'Equipe de France, est prévenu : la "spéciale" de Dodi Lukebakio passe très souvent. Un peu, à l'époque, comme celle d'un certain Arjen Robben : tous les défenseurs du monde savaient ce que le Néerlandais allait tenter... mais aucun ne savait l'arrêter. "Non, je ne suis pas Arjen Robben, il faut respecter le grand joueur que c'était (sourire). Je fais mon truc, j'essaie d'être moi-même et ça fait plaisir d'être comparé à un si grand joueur".



Lire aussi… "C'est plus vous, les Belges, qui l'avez en travers de la gorge" : Eduardo Camavinga chambre la Belgique›

Cinq de ses 7 buts en sélection, Lukebakio les a tout cas inscrits en 2026... et quatre de ces cinq buts l'ont été en montant au jeu. Ce lundi, on ne serait pas surpris que Moreira reprenne le rôle de joker qui lui avait si bien réussi aux États-Unis (même si ce n'était qu'à une occasion, autre décision surprenante de Garcia), et que Dodi reçoive une nouvelle chance de prouver qu'en tant que titulaire aussi, il peut briller.