"On aimerait gagner cette fois" : Timothy Castagne veut mettre fin à la série de défaites face à la France

Timothy Castagne s'est exprimé avant le match contre la France. Il est revenu sur l'absence de Mbappé, la non-sélection de Meunier et la rencontre face aux Bleus.

Timothy Castagne était présent en conférence de presse, accompagné du sélectionneur Mark van Bommel, à la veille du match contre l'équipe de France en Ligue des Nations. Le latéral droit de Fulham, en Premier League, est le numéro un à son poste. Son concurrent direct, Thomas Meunier, n'a pas été repris par van Bommel. Les deux hommes ont eu une conversation et Meunier a accepté la décision, même s'il était frustré.

Un gros noyau

Contrairement à l'Italie, la France dispose d'un noyau beaucoup plus large et va très loin dans les compétitions (Euro, Coupe du monde et Ligue des Nations). Le grand absent côté français, c'est Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid souffre d'une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche et va manquer toute cette trêve internationale.

Pas de Kylian Mbappé

S'il avait joué, Mbappé aurait probablement eu Castagne face à lui. L'arrière droit a été interrogé à ce sujet. "Évidemment, ça change un petit peu, mais les joueurs qu'ils ont derrière, Barcola et Doué, c'est sérieux. Ils ont tellement de qualités."

Aucune victoire depuis 2015 (match amical)

Depuis 2015, date de la dernière victoire des Diables rouges face à la France, les Belges n'ont connu que des défaites. Castagne le sait, mais ne parle pas de "revanche". "On aimerait bien gagner cette fois. La dernière fois (en Ligue des Nations), on aurait dû faire mieux. Ici, on a bien commencé avec le nouveau système et le nouveau coach."

Un joueur en particulier a brillé plus que les autres contre l'Italie : Mika Godts. Rien d'étonnant pour Castagne. "Mika a de la qualité, il a montré de belles choses en Eredivisie. Ça devait être une déception pour lui de ne pas venir à la Coupe du monde."



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Nathan Ngoy était titulaire contre l'Italie. Il a été préféré à Arthur Theate et Zeno Debast. C'est un style de défenseur central que Castagne apprécie. "Nathan est un top joueur, physiquement, il est costaud et va vite."

Enfin, une autre question lui a été posée sur Mbappé. Castagne ne le cache pas : il aurait défendu autrement si le Français avait été présent. "C'est vrai que c'est pas le même genre de joueurs que les autres (Barcola, Doué et Cherki), mais le travail en équipe reste le même."