Tout profit pour le fils de Mark van Bommel ? Un forfait de dernière minute aux Pays-Bas

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Tout profit pour le fils de Mark van Bommel ? Un forfait de dernière minute aux Pays-Bas
Photo: © photonews
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Monté au jeu lors des deux derniers matchs, soit dès la 17e minute ce dimanche en Serbie, Ruben van Bommel pourrait connaître sa première titularisation avec l'équipe nationale des Pays-Bas, en Grèce, après le forfait de son concurrent, Cody Gakpo. Noa Lang est également une option pour le sélectionneur Xavi, qui semble toutefois donner sa préférence au fils du nouveau mentor de nos Diables Rouges.

Monté au jeu à la 17e minute lors du déplacement en Serbie, ce dimanche, dans ce qui constituait son deuxième match avec les Oranje, Ruben van Bommel va-t-il connaître sa première titularisation avec l'équipe nationale des Pays-Bas lors du déplacement en Grèce ? 

Ce n'est pas impossible pour le fils du sélectionneur des Diables Rouges, ailier gauche de 22 ans auteur d'un excellent début de saison sous les couleurs du PSV Eindhoven et auteur d'une passe décisive pour... Cody Gakpo sept minutes seulement après sa première montée au jeu en sélection A, il y a quatre jours contre l'Allemagne. 

En effet, la Fédération néerlandaise de football a publié dans un communiqué ce lundi que Cody Gakpo devait déclarer forfait pour la suite du rassemblement et rentrer dans son club de Liverpool pour se faire soigner. 

Première titularisation avec les Pays-Bas pour Ruben van Bommel ?

En réalité, le sélectionneur Xavi dispose de deux options pour le remplacer : Ruben van Bommel, qui semble la plus probable, mais aussi Noa Lang, que l'on a évidemment bien connu sous les couleurs du Club de Bruges et qui évolue désormais au Napoli.

Resté sur le banc lors des deux premiers matchs, le joueur de 27 ans aux 17 sélections semble toutefois passer après Ruben van Bommel dans la hiérarchie. Xavi devra trancher avant le prochain match des Néerlandais, jeudi.

Probablement aussi à cause du petit manque de rythme de matchs dont souffre Noa Lang, qui n'a été titularisé qu'à deux reprises en Serie A depuis le début de la saison et qui compte également deux montées au jeu. L'ancien Brugeois n'a pas encore été impliqué dans la moindre action décisive.

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