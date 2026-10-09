"Nous devons rester unis" : Erling Haaland envoie un message aux supporters de Manchester City

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Alors que Manchester City risque très gros pour ne pas avoir respecté les règles financières de la Premier League. Des sanctions très lourdes allant jusqu'à la relégation du club pourraient être infligées, mais les Emirats Arabes Unis, dont les liens avec Manchester City sont étroits, interviennent en coulisses.