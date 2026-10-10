🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé

Chafik Ouassal, journaliste football
| Commentaire
🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Napoli de KDB recevait le promu Frosinone à l'occasion de la 6e journée de Serie A. L'occasion pour les Napolitains de renouer avec la victoire devant ses supporters, après le décevant quatre points sur douze.

De retour de la Ligue des Nations avec les Diables Rouges, Kevin De Bruyne était titulaire dans le milieu de terrain du Napoli pour la réception de Frosinone.

Après quatre minutes, Hojlund était tout près d'ouvrir le score : le Danois a contourné le gardien, mais a fini par tirer sur le poteau. Peu après, Napoli héritait d'un pénalty. Hojlund a été bousculé dans la surface par Giorgio Cittadini. Le Danois s'en chargeait mais le manquait, son tir était arrêté par Lorenzo Palmisani.

La deuxième fois est la bonne pour KDB

Toutefois l'arbitre décidait que le penalty devait être retiré suite à une intrusion dans la surface. Cette fois, Kevin De Bruyne se chargeait de la deuxième tentative et ne se manquait pas pour ouvrir le score (29e).

L'ancien Brugeois Noa Lang figurait également dans le onze de départ du Napoli et il concluait de la meilleure des manières la domination du Napoli, qui était récompensé de ses efforts. Noa Lang bien placé doublait le score (32e) et mettait les Partenopei aux abris.

Les visiteurs ont eu du mal à se montrer dangereux : l'équipe n'a pas réussi à cadrer un seul tir au cours des 45 premières minutes. Les difficultés de Frosinone se sont poursuivies en seconde mi-temps.

Deuxième doublé pour Kevin De Bruyne

Par la suite, Frosinone n'a plus réussi à mettre l'équipe locale en difficulté. Naples a mené le match avec maturité et a même été récompensé dans les dernières secondes.

Tout comme contre la Turquie la semaine dernière, Kevin De Bruyne a une nouvelle fois été le grand homme du match. Le Diable Rouge a inscrit le troisième but de la rencontre dans le temps additionnel, son deuxième de la soirée, scellant ainsi la victoire de Naples, qui rejoint son adversaire de ce soir à 10 points.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Frosinone
Kevin De Bruyne
Noa Lang

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 6
Genoa Genoa 2-1 Fiorentina Fiorentina
Inter Inter 3-0 Parma Parma
Napoli Napoli 3-0 Frosinone Frosinone
Como Como 12:30 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 15:00 Monza Monza
Lecce Lecce 15:00 Bologna Bologna
Sassuolo Sassuolo 18:00 AC Milan AC Milan
Cagliari Cagliari 20:45 Juventus Juventus
Atalanta Atalanta 12/10 Venezia Venezia
Torino Torino 12/10 Udinese Udinese

Dernières réactions

Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges Eric Stevens Eric Stevens a propos de Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd Eric Stevens Eric Stevens a propos de L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci 051961rouche 051961rouche a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Pogi Pogi a propos de Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018 Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved