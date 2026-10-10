🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé

Le Napoli de KDB recevait le promu Frosinone à l'occasion de la 6e journée de Serie A. L'occasion pour les Napolitains de renouer avec la victoire devant ses supporters, après le décevant quatre points sur douze.

De retour de la Ligue des Nations avec les Diables Rouges, Kevin De Bruyne était titulaire dans le milieu de terrain du Napoli pour la réception de Frosinone.

Après quatre minutes, Hojlund était tout près d'ouvrir le score : le Danois a contourné le gardien, mais a fini par tirer sur le poteau. Peu après, Napoli héritait d'un pénalty. Hojlund a été bousculé dans la surface par Giorgio Cittadini. Le Danois s'en chargeait mais le manquait, son tir était arrêté par Lorenzo Palmisani.

La deuxième fois est la bonne pour KDB

Toutefois l'arbitre décidait que le penalty devait être retiré suite à une intrusion dans la surface. Cette fois, Kevin De Bruyne se chargeait de la deuxième tentative et ne se manquait pas pour ouvrir le score (29e).

L'ancien Brugeois Noa Lang figurait également dans le onze de départ du Napoli et il concluait de la meilleure des manières la domination du Napoli, qui était récompensé de ses efforts. Noa Lang bien placé doublait le score (32e) et mettait les Partenopei aux abris.

Les visiteurs ont eu du mal à se montrer dangereux : l'équipe n'a pas réussi à cadrer un seul tir au cours des 45 premières minutes. Les difficultés de Frosinone se sont poursuivies en seconde mi-temps.





Deuxième doublé pour Kevin De Bruyne

Par la suite, Frosinone n'a plus réussi à mettre l'équipe locale en difficulté. Naples a mené le match avec maturité et a même été récompensé dans les dernières secondes.

Tout comme contre la Turquie la semaine dernière, Kevin De Bruyne a une nouvelle fois été le grand homme du match. Le Diable Rouge a inscrit le troisième but de la rencontre dans le temps additionnel, son deuxième de la soirée, scellant ainsi la victoire de Naples, qui rejoint son adversaire de ce soir à 10 points.

🇧🇪 | KDB mist de penalty niet! 🎯💪 #NapoliFrosinone https://t.co/bbqjohe0D6 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 10, 2026