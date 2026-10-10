"Ils ont peur de moi" : Stijn Stijnen explique pourquoi aucun club de Pro League ne lui donne sa chance

"Ils ont peur de moi" : Stijn Stijnen explique pourquoi aucun club de Pro League ne lui donne sa chance
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Stijn Stijnen ne comprend pas vraiment pourquoi aucun club de Pro League ne lui donne sa chance en tant qu'entraîneur principal. Pour l'ancien gardien de but, son caractère bien trempé et son franc-parler pourraient expliquer cette situation.

Stijn Stijnen affirme avoir reçu des propositions de l'étranger, mais aucune offre concrète d'un club de Pro League. Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, l'ancien gardien de but estime que cette situation n'est pas liée à son expérience ou à ses qualités d'entraîneur, mais plutôt aux choix effectués par les directeurs sportifs.

"J'ai reçu des propositions de l'étranger, mais je suis presque certain que beaucoup de directeurs sportifs en Belgique ont peur de moi", a déclaré Stijn Stijnen.

Le technicien estime que sa forte personnalité pourrait lui jouer des tours. Selon lui, les clubs préfèrent se tourner vers des entraîneurs plus enclins à accepter les décisions de leur direction. Une situation qui expliquerait pourquoi Stijn Stijnen n'a toujours pas eu sa chance en Jupiler Pro League.

Stijn Stijnen critique les directeurs sportifs belges

L'ancien gardien du Club de Bruges n'a pas mâché ses mots concernant les responsables sportifs des clubs belges. "Leur manque de personnalité est tel qu'ils sont incapables de gérer quelqu'un qui a un caractère fort et des opinions bien tranchées", a-t-il lancé.

Stijn Stijnen ne se considère pas comme un entraîneur prêt à accepter toutes les décisions de sa direction. Il souhaite pouvoir imposer sa vision et estime qu'un entraîneur principal doit disposer d'une certaine liberté dans ses choix.

Les jeunes entraîneurs également pointés du doigt

Stijn Stijnen critique aussi la manière dont les clubs belges choisissent leurs entraîneurs. Selon lui, les jeunes techniciens et les adjoints sont davantage sollicités parce qu'ils seraient plus faciles à influencer.

"On le voit aussi dans les profils des entraîneurs. Ils choisissent surtout des jeunes ou font monter des adjoints, parce qu'ils sont manipulables, parce qu'ils sont avant tout contents d'obtenir le poste", a-t-il expliqué.

Pour Stijn Stijnen, cette manière de fonctionner risque d'affaiblir l'autorité des entraîneurs. Il estime qu'un coach doit pouvoir s'imposer dès son arrivée et convaincre ses joueurs qu'il est réellement aux commandes.

Stijn Stijnen refuse d'être une marionnette

L'ancien international belge ne compte pas mettre sa personnalité de côté pour décrocher un poste en Jupiler Pro League. Il souhaite rester fidèle à ses convictions et conserver une véritable autorité dans le vestiaire.

"Je ne veux pas être une marionnette comme ça. Parce que ce n'est alors qu'une question de jours avant que les joueurs comprennent que vous n'avez rien à dire", a conclu Stijn Stijnen.

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