Kevin De Bruyne comparé à Diego Maradona : la presse italienne sort les grands mots pour le Diable Rouge

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Kevin De Bruyne comparé à Diego Maradona : la presse italienne sort les grands mots pour le Diable Rouge
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Kevin De Bruyne a brillé lors de la victoire de Naples face à Frosinone 3-0. Auteur d'un doublé, le Diable Rouge a reçu de très bonnes notes dans la presse italienne. Sa prestation a poussé un grand quotidien à évoquer Diego Maradona.

Kevin De Bruyne a reçu beaucoup de compliments après la victoire de Naples face à Frosinone 3-0 en Serie A. Auteur d'un doublé pour son retour de sélection, le Diable Rouge a séduit plusieurs médias italiens. Certains ont osé une comparaison avec Diego Maradona (légende absolue de la ville). Son influence sur le jeu napolitain a été saluée.

L'ombre de Diego Maradona plane sur Naples

Le Corriere della Sera a apprécié la prestation du Belge de 35 ans. Le quotidien italien est allé jusqu'à évoquer un "retour à la Maradona", en faisant référence au rôle de De Bruyne dans l'équipe. Une comparaison qui prend tout son sens à Naples, où l'ancien numéro 10 argentin est une idole. Le journal a retenu la personnalité du Diable, capable de prendre les choses en main et de guider ses coéquipiers sur le terrain. Une reconnaissance importante dans une ville très passionnée.

Kevin De Bruyne récolte les bonnes notes en Italie

La Repubblica n'a pas caché son admiration. Le journal lui a donné la note de 7,5/10, en le décrivant comme un joueur "total". Malgré les minutes disputées avec la Belgique quelques jours plus tôt, De Bruyne a été très actif au milieu de terrain. Ses passes et sa vision du jeu ont permis à Naples de mieux construire ses attaques. Le quotidien a mis en avant sa capacité à rendre le jeu plus fluide, sans chercher à faire la différence tout seul.

Eurosport Italia lui a aussi donné un 7,5/10. Le média a aimé son attitude lors du penalty obtenu en première période. De Bruyne avait laissé Rasmus Højlund tirer, mais le Danois s'est heurté au gardien. L'arbitre a demandé de retirer le penalty après une intrusion dans la surface. Le Belge s'est chargé de la deuxième tentative et a marqué. Eurosport a salué ce geste "généreux", ainsi que sa capacité à contrôler le rythme du match.

Un match qui ne se résume pas à deux buts

Goal.com Italia et SportMediaset ont accordé un 8/10 à De Bruyne. Les deux médias ont apprécié son activité sur l'ensemble du terrain. Le Diable n'a pas hésité à revenir défendre pour aider ses partenaires, sans perdre son efficacité dans les phases offensives. Il a été à l'origine de l'action qui a permis à Noa Lang de marquer le deuxième but napolitain.

Lire aussi… De Bruyne impressionne avec Naples : Allegri couvre King Kev d'éloges (et recadre Noa Lang)

Les notes sont proches d'un média à l'autre, mais chacun retient un aspect différent de son match. Certains insistent sur sa technique, d'autres sur son travail sans ballon. De Bruyne a convaincu sur plusieurs plans.

Arrivé à Naples en 2025 en provenance de Manchester City, le Belge connaît mieux son équipe. Ce doublé est son deuxième en huit jours, après celui inscrit face à la Turquie avec les Diables Rouges.

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