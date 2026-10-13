Excellente nouvelle pour le Club de Bruges avant d'affronter l'Inter

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Excellente nouvelle pour le Club de Bruges avant d'affronter l'Inter
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C'est la bonne nouvelle du jour pour le Club de Bruges : Carlos Forbs, incertain après être sorti sur blessure contre La Louvière samedi, est bien dans le groupe des Blauw en Zwart qui affrontera l'Inter Milan ce mardi soir (21h00). Ivan Leko est évidemment ravi de pouvoir compter sur son ailier droit. Le tacticien a donné des nouvelles du Portugais en conférence de presse ce lundi soir.

Nicolas Baccus

Excellente nouvelle pour le Club de Bruges avant d'affronter l'Inter

Carlos Forbs devrait bel et bien être titulaire avec le Club de Bruges ce mardi soir (21h00). Le Portugais semble rétabli et prêt à disputer cette rencontre. Après avoir pris part à une grande partie de la séance d'entraînement hier, il n'a ressenti aucune gêne aujourd'hui. Reste à voir si aucune mauvaise nouvelle ne viendra perturber son échauffement, mais pour l'instant, tout semble indiquer une titularisation du joueur, sorti sur blessure face à La Louvière samedi (1-4).

C'est évidemment une très bonne nouvelle pour les Brugeois, qui pourront compter sur l'un de leurs hommes forts. 

C'est la bonne nouvelle du jour pour le Club de Bruges : Carlos Forbs, incertain après être sorti sur blessure contre La Louvière samedi, est bien dans le groupe des Blauw en Zwart qui affrontera l'Inter Milan ce mardi soir (21h00). Ivan Leko est évidemment ravi de pouvoir compter sur son ailier droit. Le tacticien a donné des nouvelles du Portugais en conférence de presse ce lundi soir.

Carlos Forbs a été remplacé sur blessure à la 58e minute de jeu contre la RAAL samedi. Les Brugeois se sont malgré tout finalement imposés sur le score de 1-4.

Des nouvelles encourageantes pour Carlos Forbs

L'inquiétude était de mise côté brugeois concernant le Portugais. Ivan Leko a donné de ses nouvelles : "C'est encourageant. Il a participé à une partie de l'entraînement et n'a pas ressenti de réaction importante par la suite. Espérons qu'il passe une bonne nuit et qu'il se réveille demain avec des sensations encore meilleures."

"Ces 15 dernières années, nous avons beaucoup mis l'accent sur la Ligue des champions. Nous avions toujours en tête que les titres se gagnent en mars, avril et mai. C'est la grande différence aujourd'hui. Nous allons devenir de plus en plus performants, mais la plus grande différence, c'est la volonté de gagner chaque match", a poursuivi Ivan Leko.

Ivan Leko espère créer la surprise

Une chose est certaine : Ivan Leko et le Club de Bruges espèrent bien créer la surprise. "Nous serons courageux et intelligents. Est-ce que cela suffira ? Je l'espère. Je crois énormément en mes joueurs et nous apprenons de chaque match."

Lire aussi… À quel point Hans Vanaken est-il vraiment unique ? Même Eden Hazard ne l'égale pas

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce mardi à 21h00. La rencontre sera à suivre en direct commenté depuis le stade Giuseppe-Meazza sur Walfoot.be.

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