Excellente nouvelle pour le Club de Bruges avant d'affronter l'Inter

C'est la bonne nouvelle du jour pour le Club de Bruges : Carlos Forbs, incertain après être sorti sur blessure contre La Louvière samedi, est bien dans le groupe des Blauw en Zwart qui affrontera l'Inter Milan ce mardi soir (21h00). Ivan Leko est évidemment ravi de pouvoir compter sur son ailier droit. Le tacticien a donné des nouvelles du Portugais en conférence de presse ce lundi soir.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Inter - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.