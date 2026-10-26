Ballon d'Or : voici les 10 finalistes, ainsi que le classement de la 30e à la 11e place
Photo: © photonews
Depuis Londres nous parviennent les updates de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 : qui succèdera à Ousmane Dembélé ? Une poignée de favoris se dégage pour une victoire finale assez difficile à prédire.
Tessa Wullaert dans le top 20 du Ballon d'Or féminin
S'il n'y a pas de joueur belge nominé au Ballon d'Or masculin, une Belge fait bien partie des 30 prétendantes au trophée féminin. Tessa Wullaert, pour ses nombreux buts inscrits avec l'Inter Milan et Côme en Italie, a en effet été nominée pour la première fois de sa carrière. Son classement est désormais connu : la Red Flame termine à une belle 19e place.
Tessa Wullaert est la première joueuse belge de l'histoire à avoir eu l'honneur de faire partie des nominées au Ballon d'Or. À 33 ans, alors qu'elle a passé la barre des 100 buts en équipe nationale cette année et compte déjà 6 Souliers d'Or belges, elle confirme son statut de meilleure joueuse de l'histoire de notre football.
Ranked at the 19th place of the 2026 Women’s Ballon d’Or @TessaWullaert @Inter_Women @Como_1907 @RoyalBelgianFA #ballondor https://t.co/Yv0TdM771C— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Depuis Londres nous parviennent les updates de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 : qui succèdera à Ousmane Dembélé ? Une poignée de favoris se dégage pour une victoire finale assez difficile à prédire.
En attendant que les dernières places soient révélées, L'Equipe a dévoilé au compte-gouttes les joueurs classés de la 30e à la 11e place, dévoilant par extension l'identité des 10 joueurs qui composeront le top 10 du Ballon d'Or 2026.
Le classement du Ballon d'Or 2026
30/29. Sadio Mané (Al Nassr/Sénégal), William Saliba (Arsenal/France)
28. Julian Quiñones (Al-Qadsiah/Mexique)
27. Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
26. Dayot Upamecano (Bayern Munich/France)
25. Marquinhos (PSG/Brésil)
24. Luis Diaz (Bayern Munich/Colombie)
23. Nuno Mendes (PSG/Portugal)
22. Lautaro Martinez (Inter Milan/Argentine)
21. Gabriel (Arsenal/Brésil)
20. Willian Pacho (PSG/Equateur)
19. Joao Neves (PSG/Portugal)
18. Marc Cucurella (Real Madrid/Espagne)
17. Vinicius Jr (Real Madrid/Brésil)
16. Ferran Torres (PSG/Espagne)
15. Declan Rice (Arsenal/Angleterre)
14. Vitinha (PSG/Portugal)
13. Achraf Hakimi (PSG/Maroc)
12. Pau Cubarsi (FC Barcelone/Espagne)
11. Jude Bellingham (Real Madrid/Angleterre
Les dix finalistes du Ballon d'Or :
Les dix finalistes du trophée sont donc, dans un ordre qu'il faut encore définir :
Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Khvisha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rodri et Fabian Ruiz.
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