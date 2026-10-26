Ballon d'Or : voici les 10 finalistes, ainsi que le classement de la 30e à la 11e place



Photo: © photonews

Depuis Londres nous parviennent les updates de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 : qui succèdera à Ousmane Dembélé ? Une poignée de favoris se dégage pour une victoire finale assez difficile à prédire.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie