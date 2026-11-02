Ivan Leko ne cache pas son enthousiasme : "C'est exceptionnel"

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Photo: © Photonews
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Ivan Leko abordera le déplacement à Eindhoven avec confiance. Le Club de Bruges s'est imposé 2-4 sur la pelouse de Zulte Waregem et affiche un impressionnant bilan de 27 points sur 30 après dix journées de championnat. L'entraîneur croate s'est montré particulièrement satisfait de la prestation de ses joueurs. "Nous avons remporté neuf de nos dix matches de championnat. C'est exceptionnel", a-t-il souligné après la rencontre.

"Nous avons totalement contrôlé la rencontre, en exerçant beaucoup de pression vers l'avant et en mettant l'énergie nécessaire", a analysé Ivan Leko après la victoire du Club de Bruges à Zulte Waregem.

Le Croate a même estimé que la première mi-temps de son équipe constituait l'une de ses meilleures prestations de la saison. Il comprend toutefois que ses joueurs aient quelque peu levé le pied après la pause. Avec une avance confortable, les Brugeois n'avaient plus besoin de prendre des risques inutiles.

Une attaque efficace, mais une défense encore perfectible

Tout n'a cependant pas été parfait. Les deux buts encaissés ont notamment contrarié Leko : "Je ne peux évidemment pas être satisfait de ces deux buts concédés, mais nous avons bien réagi. Nous avons choisi les bons moments pour frapper et nous avons marqué davantage que Zulte Waregem."

L'efficacité offensive reste donc l'une des principales forces du Club de Bruges. Mais face au PSV, les Brugeois risquent de payer beaucoup plus cher leurs erreurs défensives. Le club d'Eindhoven a impressionné ce week-end en écrasant Willem II sur le score de 7-0. Un sérieux avertissement pour les Blauw en Zwart, qui devront éviter tout relâchement face à une équipe capable de profiter de la moindre erreur.

Le Club de Bruges ne veut pas jouer les outsiders

"La première mi-temps contre Zulte n'était peut-être pas la plus spectaculaire, mais c'était l'une de nos meilleures de la saison. Nous devons conserver cet état d'esprit pour mercredi", a insisté Leko.

"Nous connaissons l'importance de cette rencontre. Nous ne devons pas rester sur notre exploit contre l'Inter, mais à nouveau jouer avec audace. Face au PSV, nous devons oser prendre des initiatives et jouer à fond."

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