Un Vitor Bruno très satisfait, mais pas encore détendu : "C'est très difficile"

Un Vitor Bruno très satisfait, mais pas encore détendu : "C'est très difficile"
Photo: © Photonews

Face à Salzbourg, Anderlecht n’a pas seulement décroché une importante victoire européenne, il a aussi montré un visage qui a particulièrement plu à Vitor Bruno. Un match avec beaucoup de duels, des fautes et peu d’espaces. C’est précisément dans ce contexte que l’entraîneur a vu ce qu’il attend de son équipe : du caractère, du courage et la volonté de se battre pour chaque mètre.

“Nous devions être des hommes, nous devions montrer du caractère et nous devions rivaliser”, a résumé Vitor Bruno au sujet de ses attentes avant ce match remporté par Anderlecht. Il voit chaque jour la qualité de ses joueurs à l’entraînement, mais il fallait désormais y ajouter le bon état d’esprit sur le terrain. “J’ai été impressionné par leur courage.”

La combativité doit devenir la base à Anderlecht

L’entraîneur portugais ne veut pas que ses joueurs affichent cette mentalité uniquement lors des grands matches européens. Elle doit devenir une habitude quotidienne. "C’est le défi. Certains adversaires vous demandent autre chose, mais vos racines doivent toujours rester les mêmes : du caractère, du courage et une mentalité de vainqueur". "No sweat, no glory", serait-on tenté d'ajouter avec ironie. 

Mais Bruno s’est également montré satisfait du jeu proposé. Anderlecht a créé quatre ou cinq occasions en première période et aurait dû marquer davantage. "Nous devons mieux comprendre les espaces, comment les exploiter", pointe-t-il cependant. 

Mais tous les joueurs du RSCA ont donné le maximum, y compris les attaquants. Et selon Bruno, c'est en travaillant si dur que passer un cap sera possible. "S'il se donnent à fond comme ça, je suis prêt à tout pour eux", assure le coach portugais. 

Un moment du match a parfaitement résumé, pour Bruno, la mentalité de son équipe : l’arrêt de Colin Coosemans... du visage. "Cet arrêt représente beaucoup de ce que nous avons montré aujourd’hui", sourit -il. 

Lire aussi… La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !

Après des semaines de critiques et de gestion de crise, le Portugais peut-il enfin se détendre un peu après un tel match ? "J’aimerais beaucoup me détendre, mais c’est très difficile. Hier, après la conférence de presse, j’en ai encore discuté avec Ludwig. Il a 32 ans et pense à devenir entraîneur. En tant que coach, vous pensez constamment au match suivant. Je vais essayer de dormir, je vais me réveiller puis me rendre à Neerpede pour préparer le match de dimanche". 

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