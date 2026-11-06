"Ils nous ont surpris" : l'hommage de l'entraîneur du Celta Vigo à une Union diabolique

Là où l'Union s'est encore un peu plus positionnée avec ce 10 sur 12, le Celta est désormais hors du top 2 4. L'entraîneur Claudio Giráldez est malgré tout resté bon joueur en conférence de presse.

Les émotions étaient évidemment très contrastées en salle de presse. Deux minutes après David Hubert, c'est Claudio Giráldez qui s'est présenté face aux journalistes avec un sourire un peu moins franc.

L'Union a fait le boulot en Galice

Son équipe a pourtant poussé tant et plus dans la dernière demi-heure, mais en vain. "Après le match contre le Celtic (leur seule victoire NDLR), nous avons livré notre meilleure performance européenne. Nous avons été bien meilleurs qu’eux en deuxième mi-temps".

Le Celta aurait sans doute mérité mieux, mais l'entraîneur local a tout de même reconnu les mérites de l'Union. "Les deux équipes ont bien joué. L’arbitre a été aussi au niveau d'un tel match. Mais nous aurions dû gagner ou au moins faire match nul. En tout cas, nous devons jouer tous les matchs de cette manière. Nous manquons d’efficacité, nous marquons trop peu par rapport aux nombreuses occasions que nous nous créons".

Un mal récurrent cette saison

L'Union s'est montrée plus efficace. "Ils ont su frapper au bon moment. Sur les buts, notre défense a été un peu malchanceuse. Ils ont joué de manière beaucoup plus directe que d’habitude. Ils nous ont quelque peu surpris avec ce jeu direct. C’est pourquoi nous avons dû reculer plus souvent".

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Après la Real Sociedad, c'est un autre habitué du haut de tableau de Liga qui avoue sa surprise. "Leur premier but était similaire à celui encaissé contre la Juventus. Un ballon en profondeur déposé derrière notre défense. Mais la précision de cette passe et la finition du but étaient d’un niveau exceptionnel. Nous aurions dû beaucoup mieux défendre sur le deuxième but. Quitte à faire la faute avant que la situation ne devienne dangereuse. D’autant plus que c’était la seule occasion qu’ils ont eue en deuxième mi-temps".