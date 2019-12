Bakkali, Nasri, Najar, Gerkens ... : Vercauteren évoque les "oubliés" du RSC Anderlecht

Si certains absents (Kompany, Sandler, Chadli) devraient revenir vite, Anderlecht a également son lot d'absents longue durée. Franky Vercauteren a fait le point ...

C'était l'une des surprises de la semaine passée : Samir Nasri et Zakaria Bakkali étaient de retour sur les terrains d'entraînement. Une bonne nouvelle ? Oui et non, car aucun d'entre eux n'est proche d'un retour dans la sélection. "Ce n'est pas pour tout de suite", reconnaît Franky Vercauteren en conférence de presse ce mercredi.

L'objectif pour eux ? Réussir à intégrer le groupe ... en janvier. "Leur challenge, c'est d'être prêts pour le stage (départ le 5 janvier, nda). Nous verrons où ils en sont, mais ceux qui participent au stage hivernal doivent être fit pour les matchs d'entraînement", pointe l'entraîneur du RSCA. S'ils ne sont pas prêts, Nasri comme Bakkali doivent s'inquiéter pour leur avenir en Mauve ...

Andy Najar ? "Pas encore vu"

Les cas d'Andy Najar et Nany Dimata sont plus compliqués encore. "Najar ? Je ne l'ai encore jamais vu. Il fait sa revalidation aux Etats-Unis. Je ne sais pas dans quel état il reviendra. On fera les tests quand il reviendra. Dimata ? Il n'est pas encore sur le terrain, c'est donc difficile aussi", explique Vercauteren.

Reste Pieter Gerkens, disparu des radars depuis une blessure au talon qui met du temps à se résorber. "On a même parlé d'une opération, mais il a fini par écarter l'option. Ce n'est plus nécessaire, mais pour plus de détails, il faut demander au docteur. Il est en tout cas loin d'être revenur. Même le 5 janvier sera un timing serré".