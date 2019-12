Michel Preud'homme pointe ce qui a fait la différence avec l'Antwerp

Les Rouches semblent à bout de souffle et les absences s'accumulent en cette fin d'année.

Il y a encore eu du bon de la part de ce Standard, même du très bon, mais de nouveau pas sur la longueur. En seconde période, l'Antwerp a renversé la situation et les Rouches n'avaient plus le jus pour lutter. Ni les armes sur le banc.

"En deuxième période, on a vu une équipe de l'Antwerp à son meilleur niveau physique, avec son noyau au complet. Nous, on perd Laïfis avant le match, on perd Amallah qui était quand même un fameux relais, on doit déplacer Mpoku en milieu défensif, mettre Cop en dix... On n'a plus de solutions, il en manque beaucoup trop", a regretté le coach liégeois.

Le Standard aurait-il été tranquille si le break avait été fait? "On aurait pu en mettre un deuxième, avec quelques possibilités, mais pas autant que les autres semaines, où on en a eu énormément. C'est surtout dommage qu'on prend les buts de la même manière face à l'Antwerp, avec les deuxièmes ballons gagnés par eux et des longs ballons, car ils sont forts physiquement et de la tête."