Fernando Canesin va quitter la Belgique

La fin de l'aventure belge se précise pour le milieu offensif brésilien.

Fernando Canesin devrait définitivement signer au Brésil dans les prochains jours. Selon Het Laatste Nieuws, le Brésilien est en route pour le Club Athletico Paranaense et ne jouera pas contre Malines, ce vendredi. Il a probablement disputé sa dernière rencontre avec le KVO, contre la Gantoise, dimanche dernier.

S'il n'a jamais su s'imposer comme un incontournable à Anderlecht, où il est passé par les U19 avant d'intégrer le noyau pro, Fernando Canesin a véritablement percé à Ostende. Six ans et demi plus tard, il a disputé un total de 223 rencontres avec les Kustboys, inscrit 22 buts et distillé 47 assists. A 27 ans, il devrait donc vivre une nouvelle aventure dans son pays.