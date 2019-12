Belhocine a recadré les choses : "Fier de la réaction de mes joueurs"

Charleroi a montré un visage bien pâle en première mi-temps au Canonnier, mais a bien réagi en seconde. Karim Belhocine a réussi à motiver ses joueurs ...

Pourtant, les Zèbres étaient prévenus : "On le savait, que Mouscron était une bonne équipe, agressive dans le bon sens du terme et qui allait mettre beaucoup d'intensité", déclare d'emblée Karim Belhocine. "Et malgré ça, mes joueurs ont mis une mi-temps pour rentrer dans leur match. On a été bousculés et ils ont logiquement ouvert le score. À la pause, j'ai fait comprendre que c'était à nous de nous réveiller ou on allait perdre ce match".

Le mérite mouscronnois

Quel discours a-t-il donc tenu à la pause ? "Le coach nous a dit de nous lâcher, de nous donner à fond. Il a dit que ce n'était pas suffisant", explique Steeven Willems. "La soufflante qu'on s'est pris nous a faits du bien et il avait raison". Mais Belhocine ne veut pas tout résumer à ça. "Il faut aussi souligner que si on a fait une mauvaise mi-temps, c'est parce qu'il y a une équipe en face ! Notre adversaire gagnait ses duels, faisait les courses nécessaires ...".

Charleroi repart finalement avec un point qu'on peut considérer être assez positif. "Mouscron est une bonne équipe qui fait une bonne saison. Un partage ici, ça me va. Je suis fier de la réaction de mes joueurs en seconde période, on ne s'est pas laissés abattre et on continue notre bonhomme de chemin. Je souhaite à l'Excel Mouscron de continuer le sien".