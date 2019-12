Anderlecht s'offre le champion en titre et une grande bouffée d'air frais!

Quatre jours après la douloureuse élimination en Coupe de Belgique, Anderlecht ne pouvait pas trébucher contre Genk, à la maison: les Mauves ont fait le job, grâce à un Michel Vlap efficace notamment.

Retour de Nacer Chadli, confirmation de Michel Vlap et titularisation de Peter Zulj, la première en championnat depuis fin septembre pour l’Autrichien, Franky Vercauteren a fait quelques retouches à son onze de base, au contraire de Hannes Wolf qui avait opté pour la même composition que la semaine dernière contre Waasland-Beveren.

Van Crombrugge directement alerté

Et c’est Genk qui a eu les deux premières opportunités de la rencontre. En tout début de match, Van Crombrugge a dû sortir deux parades décisives, sur une frappe de Paintsil d’abord, puis sur une tête de Sander Berge.

Pas annonciateur d’une domination limbourgeoise pour autant: le Sporting a ensuite clairement pris le jeu à son compte. Un débordement de Vlap aurait d’ailleurs pu faire mouche, mais le poteau a renvoyé l’essai.

À la demi-heure, c’est Nacer Chadli qui mettait Maarten Vandevoordt à contribution pour la première fois de la soirée, mais c’est quand même Genk qui a eu le dernier mot de la première mi-temps avec un ultime arrêt de Van Crombrugge pour repousser la tentative de Bongonda.

Michel Vlap... quatre mois plus tard

En route vers un nouveau 0-0 au Parc Astrid ? Non. Les Mauves sont remontés sur la pelouse avec des intentions résolument tournées vers l’avant et si Vandevoordt repoussait la tentative de Kemar Roofe, il ne pouvait rien sur celle de Michel Vlap quelques minutes plus tard. Chadli aurait pu faire 2-0 dans la foulée, mais le Liégeois s’est bien rattrapé.

C’est sa splendide frappe à distance, repoussée par le poteau, qui a permis à Michel Vlap de doubler la mise. Souvent critiqué, le Néerlandais a répondu avec ses pieds... plus de quatre mois après son dernier but en championnat. Mais, même à 2-0, le Sporting n’était pas encore tout à fait rassuré et il a fallu une intervention du juge de ligne pour empêcher Genk et Onuachu de réduire le score.

Le plus dur était passé, Vincent Kompany et ses partenaires ont bien géré la fin de rencontre. Et Anderlecht s’offre une victoire, avec son capitaine sur la pelouse pour la première fois cette saison en championnat. Une victoire qui permet à Anderlecht de se rapprocher à cinq points des playoffs 1... même s’il y a encore trois équipes entre Zulte, sixième, et le Sporting, dixième.