Grèce : Les arbitres ont décidé de faire grève !

Les arbitres grecs en ont marre et vont le faire savoir.

Victimes d'intimidations et de violences, les arbitres grecs ont décidé de faire grève les 4 et 5 janvier prochains. Afin de protester contre des violences faites à leur encontre, ils ont annoncé une grève illimitée.

Alors que la grève était initialement prévue les 11 et 12 janvier, elle a été avancée suite à de nouveaux incidents survenus lors du partage entre Volos et l'Olympiakos (0-0). Des supporters s'étaient rendus avant le match devant le domicile d'un des arbitres pour l'intimider, notamment avec des pétards. Après la rencontre, l'Olympiakos a publiquement dénoncé un mauvais arbitrage avant d'engager un recours contre les 5 arbitres. Le club du Pirée a même sollicité la FIFA et l'UEFA.



"Notre patience est terminée" préviennent les arbitres, qui demandent "respect et compréhension" face aux intimidations et critiques répétées, de la part des supporters et des clubs. Ils réclament aussi des sanctions. De son côté, la fédération a condamné "la nouvelle attaque, de type mafieuse" mais aussi suspendu les 5 arbitres.