🎥 FA Cup : Un buteur de 40 ans, un tacle inconscient, un club de Premier League accroché

Le troisième tour de la FA Cup a lieu ce samedi et s'il n'a pas (encore) recelé de grandes surprises, plusieurs éléments sont à retenir des premières rencontres de l'après-midi.

Les rencontres de 13h31 (l'explication de cette minute de décalage par ici) n'ont vu qu'un seul club de Premier League être accroché, et de quelle façon : Newcastle United n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) en déplacement à Rochdale (D3) suite au but à la 79e minute du vétéran Aaron Wilbraham, 40 ans et servi par un assist de Luke Matheson, 17 ans !

Lors de Rotherham United - Hull City (2-3), moins beau geste qui amène l'expulsion d'Adam Thompson pour ce tacle inconscient qui coûtera cher à son équipe puisque Hull, mené à la pause, finira par émerger en fin de rencontre.