Au tour d'Ostende d'entamer son stage : "Nous ne partons pas en vacances au soleil !"

Ce mercredi, Ostende s'envolera vers l'Espagne pour son stage hivernal, direction Campoamor (Alicante).

A ce sujet, Nicolas Rajsel, Emmanuel Banda et François Marquet ne feront pas partie du voyage avec le groupe Côtier. Les deux premiers cités pour raisons sportives, le dernier à cause d'une blessure contractée lors de la dernière séance d'entraînement, come expliqué sur le site du club.

Le nouveau venu Amadou Sagna (prêté par le voisin Brugeois) sera également du voyage. Enfin, les espoirs Blerind Morina, Lokole Bekili et l'ancien Brugeois Anton Tanghe sont les heureux élus qui complètent le groupe, ce qui porte le total à 26 joueurs.

Une première séance d'entraînement est prévue mercredi après-midi sur le sol espagnol, avant que la fréquence ne passe à deux séances d'entraînement par jour : "Je peux vous assurer que nous ne partons pas en vacances au soleil ! Nous allons travailler dur physiquement, tactiquement et techniquement", déclarait l'entraîneur Dennis Van Wijk.