Bayat est proche de ses joueurs pendant le stage : "Cette année a une saveur particulière"

Le cinquième jour de stage se termine pour les Carolos à Valence. Une journée un petit peu particulière durant laquelle les joueurs ont notamment pris part à un concours de "footgolf". L'occasion également pour l'administrateur délégué du club pour faire le point sur le stage et la saison.

Au micro de la RTBF, Bayat s'est forcément montré très satisfait de la façon dont les choses se déroulent : "Pendant les stages, je passe toujours beaucoup de temps en individuel avec les joueurs. Je parle avec eux, et donc je récolte beaucoup d’informations. Cela me confirme que ce groupe se porte bien et qu’il apprécie le travail de Karim Belhocine. Les joueurs ont surtout aujourd’hui envie d’aller au bout de quelque chose. Et ce quelque chose, c’est prouver à tout le monde que cette 2e place n’est pas anecdotique, ni le fruit du hasard. Elle reflète simplement la qualité du travail abattu depuis le début de la saison"

"Cette année, poursuit-il, il y a une saveur particulière : je le vois, on le sent. Tous les éléments sont réunis pour que la mayonnaise prenne : elle a déjà bien pris et elle continuera à prendre pour bien terminer cette saison, et c’est évidemment le plus important".

Plus tôt dans la journée, les joueurs sont allés courir et ont réalisé des séances d'entraînements plus ludiques :