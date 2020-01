Officiel: Nantes entérine l'arrivée de Renaud Emond

Le Gaumais quitte les Rouches pour les Canaris.

Il ne restait que des détails à régler, ils ont été réglés: le FC Nantes vient d'officialiser l'arrivée de Renaud Emond dans ses rangs. Le Gaumais quitte donc le Standard où il aura passé plus de quatre ans, pour un total de 139 matchs, 43 buts et sept assists.

Formé à Virton et passer par Waasland-Beveren et le Standard, le 'Phénix' de 28 ans va découvrir, pour la première fois de sa carrière, un championnat étranger. Il a signé un contrat de trois ans et demi avec le club nantais.