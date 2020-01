Mbokani négocie son nouveau contrat : " Mon avenir dépend du club »

Actuellement en stage hivernal en Espagne, joueurs et dirigeants du Great Old en profitent également pour parler contrat en cette période de mercato.

Si ça ne tenait qu’à Dieumerci Mbokani, il rempilerait avec l’Antwerp. Non pas pour une… mais pour deux années supplémentaires : « J’aimerais beaucoup rester, mais pas pour une saison » indique-t-il à Het Laatste Nieuws.

« Je veux au moins deux ans. Pas un an et une option. Au moins deux. C'est simple, non ? Le club ne veut me donner qu'un contrat d’un an pour l'instant parce qu'ils pensent que je suis un joueur qui vaut cher. Donc, mon avenir dépend entièrement de l’Antwerp. Je parle avec D'Onofrio presque tous les jours. S'il me fait une bonne offre, j'aimerais vraiment rester ». Le meilleur buteur du championnat a le mérite d’être clair.