Un stade mythique mis à l'honneur chez LEGO

Dans le cadre des 110 ans du mythique stade anglais, la célèbre marque de jouets danoise a créé une réplique de l'enceinte.

Les fans de Manchester United et autres supporters de football anglais auront droit à un mini-Old Trafford réduit qu'ils pourront bâtir de leurs mains brique par brique à partir de février.

En effet, la célèbre marque de jouets LEGO a créé une réplique du "Théâtre des Rêves" pour ses 110 ans d'existence. Il faudra du temps aux amateurs puisqu'il y aura tout de même 3 898 pièces à assembler afin de pouvoir obtenir une réplique au 1/600e de l'enceinte : 18,5 cm de haut, 47 cm de long et 39 cm de large.

"Notre stade Old Trafford est aussi emblématique que l'équipe de Manchester United elle-même et nous sommes fiers d'être représentés sous forme de briques LEGO. Je pense que tout le monde, à un moment de sa vie, a joué avec des briques LEGO. C'est toujours impressionnant de voir le niveau de détail que les concepteurs ont réussi à recréer dans ce modèle. Nous sommes certains que ce sera un énorme succès, aussi bien auprès des fans de Manchester United que de LEGO", a expliqué Sean Jefferson, directeur des partenariats de MU.

"Créer le stade Old Trafford en briques LEGO a été un défi exceptionnel pour l'équipe et nous sommes absolument ravis du résultat. Le stade de 110 ans recelait tellement de lieux, de caractéristiques et d'histoires d'importance à raconter pendant la construction de ce modèle", s'est réjoui pour sa part Michael Psiaki, concepteur principal LEGO.