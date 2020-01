Vincent Kompany honoré en Angleterre: "Je n'aurais jamais osé y penser"

Vincent Kompany a été introduit au Hall Of Fame de la Premier League, dimanche soir, et il était très touché par cette reconnaissance du monde du football anglais à son égard.

Pendant que ces coéquipiers prenaient la route de la Belgique, VIncent Kompany a, lui, pris la direction de Londres, où le microcosme du football anglais lui rendait hommage. "Je suis incroyablement honoré par cette reconnaissance", insiste Vincent Kompany, cité par HLN. "Je n'aurais jamais osé en rêver quand j'ai rejoint l'Angleterre, il y a onze ans, mais c'est devenu un voyage spécial."

"Je nous vois progresser"

De passage en Angleterre, Vince The Prince a, forcément, aussi été questionné sur son avenir et son présent. En difficulté depuis son comeback à Anderlecht, Vincent Kompany reste confiant. "Il y a des parallèles avec ma carrière sportive. Il y a aussi eu des phases d'essais-erreurs. Qu'aurais-je fait sans mes blessures? C'est une question que je pourrais me poser si je n'étais pas fort mentalement. Et je dois faire preuve de cette force mentale, maintenant, avec Anderlecht. Je nous vois progresser et j'aime notre 'process'".

Man City? "Anderlecht est un trop beau défi"

Presque inévitable depuis qu'il a opté pour un défi en tant que joueur-manager, la question de la succession de Pep Guardiola à City est aussi venue sur le tapis. "J'aime Manchester City, mais je n'y pense pas pour deux raisons. D'abord parce que Pep est toujours là. Mais aussi parce qu'Anderlecht est un trop beau et trop intéressant défi!".