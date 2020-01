Xavi après Gerrard, Lampard, Giggs, Solskjaer ... : quand les idoles sont à la baguette

Xavi a décliné l'offre du FC Barcelone, mais personne n'est dupe : un jour, l'ancien maestro catalan reviendra au Camp Nou. Histoire de nous mettre un nouveau coup de vieux ...

Dans la même semaine, l'amateur de football des années 2000 a eu droit à deux bouffées de nostalgie. Dans un entretien pour Skysports, Steven Gerrard a ainsi évoqué l'hypothèse d'un retour futur à Liverpool, écartant l'idée de succéder bientôt à Jürgen Klopp mais ne niant pas l'évidence - un jour, il espérait bien retrouver Anfield et y connaître le même succès qu'en tant que joueur (en lire plus ici).

Quelques jours plus tard, c'est au tour de Xavi Hernandez de se rappeler à notre (très) bon souvenir : l'actuel entraîneur d'Al-Sadd est cité parmi les candidats à la succession d'Ernesto Valverde, sur un siège éjectable au FC Barcelone. Il aurait décliné l'offre, mais tout le monde se doute qu'un jour, le chef d'orchestre catalan fera son retour au Camp Nou. Gerrard, Xavi, tous deux ont 39 ans ; tous deux pourraient bien vite rejoindre la liste de ceux revenus en tant qu'entraîneurs là où ils étaient adulés étant joueurs.

Mikel Arteta, le dernier sur la liste

Le dernier à avoir rejoint ce club est de la même génération, mais un peu plus jeune : Mikel Arteta (37 ans) a fait le grand saut, prenant la succession d'Unai Emery à Arsenal. À ses côtés (et ayant assuré l'intérim), un autre "jeune" entraîneur de 42 ans ayant marqué le club en tant que joueur, Fredrik Ljungberg.

Arteta a déjà croisé le fer avec une autre légende du football anglais des années 2000, le 29 décembre 2019 : Arsenal recevait le Chelsea de Frank Lampard (41 ans), qui a fait son retour à Stamford Bridge l'été passé après avoir fait ses débuts en tant qu'entraîneur du côté de Derby County. S'il est un peu plus âgé, Ole Gunnar Solskjaer (46 ans) est également en charge de son premier grand défi à Manchester United. Et à Old Trafford, Ryan Giggs est brièvement passé sur le banc en 2014 : le Gallois est actuellement sélectionneur de son pays, pour un beau coup de vieux là encore.

Toute une génération d'entraîneurs voit le jour ces dernières années, passant généralement très rapidement de la retraite à un nouveau rôle qu'on imaginait souvent taillé pour eux dès leur carrière de joueur (Lampard, Gerrard, Xavi, Arteta, Giggs : tous étaient des joueurs d'une intelligence supérieure à la moyenne). Les génies d'aujourd'hui sont probablement les entraîneurs de demain ...