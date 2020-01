Les Carolos sont lassés par Louis Verstraete

La Gantoise et le Sporting de Charleroi s'étaient mis d'accord pour le transfert de Louis Verstraete. Le joueur avait même rencontré la direction carolo à deux reprises.

Cela prend plus de temps que prévu et le Sporting de Charleroi commence tout doucement à s'impatienter. Si l'on en croit Le Soir de ce jeudi matin, les Carolos sont même refroidis. De telle sorte que le milieu de terrain de 20 ans n'entrerait plus dans les plans pour remplacer Christophe Diandy, blessé jusque la fin de saison.

Le boulot réalisé par Morioka à ce poste semble satisfaire. De plus, Hendrickx reste toujours disponible en cas de pépin. Finalement, le recrutement d'un médian n'est plus une priorité à Charleroi.