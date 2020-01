Un buteur en moins pour la Gantoise contre l'Excel: "Pas le moment de forcer"

Jess Thorup sera privé d'un élément capital, samedi, pour la reprise du championnat.

La saison débutera sans Roman Yaremchuk pour les Buffalos. Auteur de 17 buts depuis le début de la saison, l'Ukrainien est touché au tendon d'Achille, mais Jess Thorup s'est montré rassurant sur la situation de son attaquant. "Il ne s'entraîne pas encore avec le groupe, mais il travaille dur pour revenir le plus vite possible et les scans nous ont rassurés", insiste le coach des Buffalos.

"Il a joué 40 matchs en 2019, il veut aider l'équipe, mais il doit aussi penser à lui", ajoute Jess Thorup. "Ce n'est pas le moment de forcer pour lui, parce que nous aurons besoin de lui pendant les playoffs et, évidemment, parce qu'il veut jouer l'Euro avec l'Ukraine."