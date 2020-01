Patrick Lefevere explique son arrivée à Anderlecht, son rôle et son passé de "brugeois"

Patrick Lefevere à Anderlecht : sauf à imaginer un retour de Remco Evenepoel sous la vareuse mauve, on avait tout de même un peu de mal à se figurer le pourquoi du comment. L'homme fort de QuickStep a expliqué son arrivée ...

Interviewé par le Nieuwsblad, Patrick Lefevere, qui devient chroniqueur (cycliste !) régulier pour le quotidien flamand, a donné quelques indications sur les raisons derrière son arrivée à Anderlecht et sur le rôle qu'il aura au Lotto Park. "Je suis là en tant qu'administrateur indépendant - et j'insiste sur le terme : indépendant", déclare-t-il. "Je ne serai d'ailleurs à Anderlecht que le 17 mars, on ne m'y verra pas avant. Ce week-end, je suis à Zulte Waregem - Genk, où j'ai été invité depuis longtemps ...".

Patrick Lefevere a également été rappelé à ses accointances ... brugeoises par de nombreux observateurs. "Oui, j'ai une histoire avec le Club de Bruges, j'y suis allé souvent à l'époque où Antoine Vanhove en était directeur sportif (Vanhove a quitté Bruges en 2007, nda). J'ai reçu plusieurs messages me disant que je m'étais assis à la mauvaise table. Mais je ne peux m'asseoir que là où je suis invité", relativise le patron de Deceuninck-QuickStep.