Voici les clubs les plus (et les moins) "fair-play" de Belgique : le Standard bon élève, Mouscron et Charleroi plutôt durs

L'Observatoire Européen du Football (CIES) a publié une grande étude sur le fair-play en Europe, révélant le nombre moyen de fautes par match et par club dans tous les championnats européens, y compris en Belgique.

Le club le plus "fair-play" d'Europe nous prouve qu'il est possible de jouer "propre" et de dominer son championnat : il s'agit en effet de Liverpool qui, avec une moyenne de 8,14 fautes par match, devance largement ses poursuivants Silkeborg (Danemark, 8,89) et Hambourg (8,94). Les Reds ont cependant l'avantage d'évoluer dans le championnat où l'arbitre laisse le plus jouer : la Premier League est la ligue comptant le moins de fautes par match (20,4 en moyenne).

Genk, club le plus propre de Belgique

Côté belge, c'est le champion sortant, le Racing Genk, qui domine le classement avec 10,43 fautes par match en moyenne, soit 25% de moins par rapport à la moyenne de la Jupiler Pro League. Les Limbourgeois devancent Saint-Trond et le Standard de Liège qui comptent tous deux une moyenne de 11,95 fautes par match (-15%).

À l'autre extrémité du classement, on retrouve la lanterne rouge : le Cercle de Bruges est le club commettant le plus de fautes, 17,14 par match en moyenne soit +23% par rapport à la moyenne de JPL. Avec 15,95 et 15,60 fautes par rencontre en moyenne, l'Excel Mouscron et le Sporting Charleroi sont également parmi les équipes les plus rugueuses de Pro League.

Bien sûr, si l'étude se nomme "classement du fair-play", les choses ne sont pas aussi simples : une équipe commettant peu de fautes peut présenter un comportement peu sportif à d'autres égards, tout comme une équipe en commettant beaucoup peut se justifier par le fait qu'elle subit bien plus le jeu. Ce classement est une indication de tendances plutôt qu'un vrai baromètre ...

Le classement complet en Pro League :

10,43 KRC Genk -25%

11.95 STVV -15%

11.95 Standard Liège -15%

12.43 KV Ostende -11%

12.71 Zulte Waregem -9%

12.85 Club Bruges -8%

12.95 KV Malines -7%

13.52 RSC Anderlecht -3%

13.57 La Gantoise -3%

14.76 Royal Antwerp +6%

15.19 Waasland Beveren +9%

15.60 RSC Charleroi +12%

15.95 Royal Excel Mouscron +14%

16.29 KAS Eupen +16%

16.43 KV Courtrai +17%

17.14 Cercle Brugge +23%