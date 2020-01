Dieumerci Mbokani n'a pas encore définitivement écarté la possibilité d'un retour à Anderlecht

S'il se sent bien à l'Antwerp, où il brille de mille feux, le Congolais ne cache pas qu'un retour à Anderlecht dans les prochaines années reste une possibilité.

Ça fait désormais deux ans que le dauphin de Hans Vanaken au dernier Soulier d'Or a rejoint l'Antwerp et le Congolais est revenu au micro de la RTBF sur les arguments qui ont permis à Luciano D'Onofrio de le convaincre de signer au Great Old.

"Il m'a d'abord parlé des projets du club, et expliqué que l'Antwerp voulait jouer titre dans les deux ou trois ans", explique le meilleur buteur du championnat. "Et il m'a dit qu'il allait mettre des bons joueurs pour m'entourer et je connaissais déjà pas mal de joueurs de l'époque du Standard."

"Anderlecht, c'est mon club"

Cet été, pourtant, Dieumerci Mbokani a failli filer à Anderlecht. "Il y a eu des contacts", confirme-t-il, "mais avec mon manager, pas avec moi". cEt e n'est pas parce qu'il est resté à Anvers qu'il a définitivement adieu à un retour dans la maison mauve... "Anderlecht c'est mon club, j'ai commencé le football là-bas et j'habite encore à Bruxelles. Je pourrais y retourner un jouer. Pourquoi pas?"