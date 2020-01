Jelle Vossen pourrait rebondir au sein d'un club bien connu d'Eredivisie

Jelle Vossen ne fait pas partie des plans de Philippe Clement au Club de Bruges. L'attaquant traîne son spleen en Venise du Nord et devrait trouver une porte de sortie cet hiver. Celle-ci pourrait se trouver aux Pays-Bas;

Feyenoord est à la recherche d'un attaquant lors de ce mercato hivernal. Le club néerlandais pensait à Alexander Kokorin, mais l'attaquant russe a finalement été prêté par le Zénith à Sotchi. Dès lors, le cinquième actuel d'Eredivisie penserait à Jelle Vossen, selon FOX Sports.

Mario Been, maintenant analyste sur la chaîne, a expliqué lors d'une émission que Dick Advocaat l'avait contacté pour parler d'un attaquant. Been ne voulait pas donner de nom, mais quand ils ont posé des questions sur Vossen, Been est devenu d'un coup mystérieux. "J'ai travaillé avec lui. Un très bon attaquant", a expliqué Been à propos de Vossen.