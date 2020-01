Nurio n'a pas tout à fait digéré le match aller : "Au lieu de marquer un but, je pourrais en marquer deux"

En conférence de presse, Nurio se souvenait amèrement de la dernière rencontre face à Malines.

Sur le site de Charleroi, on peut lire : "Il y a un sentiment de faire mieux qu'au match aller face à Malines. Là-bas, on a perdu Cristophe Diandy sur blessure et puis il y a eu également l'incident avec Marco Ilaimaharitra en fin de rencontre. Donc on doit faire mieux. Personnellement, au lieu de marquer un but, je pourrais en marquer deux."

Les Carolos avaient mené deux fois au cours du match aller. Mais Kaya et Storm, sur pénalty, avaient à chaque fois remis les équipes à égalité. L'arrière gauche de 24 ans a également glissé quelques mots sur le nouveau venu, Kayembe : "On est un groupe qui accueille vraiment bien les nouveaux joueurs. Joris s'est très vite intégré. Sur le terrain, c'est un joueur sur lequel on pourra compter, qui pourra aider l'équipe. C'est un concurrent pour moi. Ce qui est bien car ça augmente la compétitivité à ce poste."