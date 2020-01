Mergim Vojvoda après son premier but pour le Standard : "Un rêve devenu réalité"

Le Standard est parvenu à s'imposer face à Ostende (2-1) lors du match d'ouverture de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard a pris difficilement la mesure d'Ostende ce vendredi. Les Rouches ont dû aller chercher la victoire avec les tripes. "Un match compliqué avec beaucoup de déchets techniques. Le terrain n'a pas aidé puis avec l'adversaire qui a joué à onze derrière, ce n'est pas facile de trouver les espaces. Il a fallu tirer à distance et cela a fait mouche", a confié Mergim Vojvoda en zone mixte avant d'évoquer son but.

"Je suis très fier de ce but. Quand j'étais gamin, j'étais présent dans ces tribunes et je scandais le nom des joueurs qui marquaient à Sclessin. J'ai toujours rêvé qu'on scande le mien un jour, et ce vendredi, ce rêve est devenu réalité. Mais le plus important était d'aller inscrire le deuxième afin de l'emporter devant nos supporters. Mon goal ? Je voulais tirer après ma première feinte de frappe mais étant donné que j'étais sur mon pied gauche, je me dis que je vais alors me mettre sur mon pied droit puis je trouve Mehdi (Carcela) qui me la remet puis je frappe et je la vois partir au fond", a conclu l'international kosovar.