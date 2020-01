Soulagé par la victoire, Michel Preud'homme évoque la moins bonne prestation des siens : "Pas évident de jouer sur ce terrain"

Le Standard s'est fait peur ce vendredi soir à Sclessin. Les Rouches ont failli se faire surprendre par Ostende, avant-dernier du championnat. Finalement, les Liégeois ont renversé la vapeur durant les dix dernières minutes de la rencontre.

Michel Preud'homme a échappé de peu à une mauvaise surprise pour son soixante-et-unième anniversaire. Néanmoins, lui et ses troupes ont démontré qu'ils étaient capables d'aller chercher une victoire au caractère.

"Beaucoup de difficultés par rapport à l'organisation d'Ostende et de leur positionnement qui laissait peu d'espace. La vitesse d'exécution et la maîtrise technique n'étaient pas au rendez-vous pour désarçonner l'équipe adverse. Trop de mauvaises passes et pas assez de rythme pour mettre à mal notre adversaire", a expliqué MPH à l'issue de la rencontre.

L'homme fort des Rouches a aussi pointé un élément qui a joué en défaveur des siens. "De l'extérieur, on s'irrite un peu quand on voit ce manque de vitesse et de maîtrise technique. Mais quand les joueurs sont sur ce terrain, ce n'est pas évident de jouer. On l'a vu à plusieurs reprises que mettre de la vitesse sur cette pelouse est loin d'être évident. Une circonstance atténuante tout de même", souligne-t-il avant d'évoquer l'un des points forts de son équipe.

"Heureusement avec notre mentalité et en faisant reculer de plus en plus Ostende, nous avons été capables de marquer deux buts avec nos défenseurs. Cela fait aussi partie du football que des défenseurs marquent à distance. Nous sommes heureux d'avoir pu prendre les trois points", a conclu Michel Preud'homme.