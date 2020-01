Vercauteren ne se cache pas : "Pas à la hauteur, il y a du travail"

Comment accueillir ce résultat côté anderlechtois ? Il y avait évidemment une part de soulagement après trois points cruciaux dans la course aux PO1. Mais pas question de fanfaronner ...

Frank Vercauteren préférait évacuer immédiatement le sentiment négatif, qui dominait tout de même après la prestation indigne du RSCA au Jan Breydel. "C'était insuffisant et je crois que tout le monde l'a vu. Nous n'étions pas la hauteur des attentes, y compris des nôtres, durant ce match", confesse l'entraîneur d'Anderlecht. "Le jeu était mauvais et il y a peu de choses positives à retenir. On soulignera quand même qu'il y avait en face un adversaire qui a fait un bon match et qui progresse depuis son changement d'entraîneur, sans être, malheureusement, récompensé".

Une mauvaise approche sur le plan mental

La question était légitime : comment Anderlecht peut-il passer d'une première mi-temps satisfaisante contre le FC Bruges à sa plus mauvaise mi-temps face au Cercle, lanterne rouge ? "On ne peut pas comparer les matchs ni les adversaires. Et, même si c'est un cliché, il y a une approche mentale du match qui a été différente", regrette Vercauteren. "Ca ne devrait pas être le cas et il faut que nous apprenions à être performants contre chaque équipe".

Mais restait un constat : Anderlecht a pris les trois points. "On a gagné, c'est déjà ça, mais c'est tout ce qu'on retiendra et pour le reste, il faut s'excuser de cette prestation. Que les supporters soient furieux, bien sûr que je peux le comprendre. On pouvait sentir venir ce qui est arrivé aujourd'hui car à l'entraînement, ce n'était déjà pas fameux vendredi. C'est un off-day et il faut se contenter de prendre le positif et passer à la suite", conclut Vercauteren.