PO1 : Attention, Saint-Trond est toujours là (et a un calendrier jouable)

La course aux PO1 bat son plein et la victoire du RSCA à l'arraché ce dimanche laisse les Mauves dans la course. Genk, Malines, Zulte Waregem, Anderlecht ... mais aussi Saint-Trond sont toujours à prendre en considération !

On les aurait presque oubliés après une fin d'année 2019 assez calamiteuse : un petit point pris sur 12 en décembre et le STVV paraissait loin des rêves de playoffs 1. Mais 2020 est arrivé et a tout changé : 6/6 pour les Canaris, deux prestations convaincantes, un atout offensif au moins aussi prometteur que Yohan Boli - l'excellent Facundo Colidio - et un top 6 qui n'est "qu'à" cinq points.

Pendant ce temps, Zulte Waregem (0/6), Malines (0/3 et mené au moment de l'arrêt du match à Charleroi), Anderlecht et Genk (3/6) perdent du terrain - résultat, le top 6 n'a pas vraiment avancé et Saint-Trond se retrouve en meilleure position qu'espéré avec 29 points, devant l'Excel Mouscron (27 points) qui ne cachait pas ses rêves de PO1 encore récemment.

Saint-Trond, sous la houlette de son nouveau coach Milos Kostic, peut en tout cas aborder sereinement ce qui s'avère un programme franchement accessible : les trois prochains matchs sont face à trois des quatre derniers au classement - à Ostende (01/02), contre Eupen (08/02) et contre le Cercle de Bruges (15/02). Reste deux déplacements compliqués à La Gantoise (23/02) et au Standard (07/03), mais le STVV a l'avantage de recevoir quatre fois sur les sept matchs restants.

Un challenge impossible ?

Entre le STVV et le top 6 se tiennent quatre équipes (en comptant Genk, 6e), qui ne perdront pas toutes des points chaque semaine. Le défi paraît difficile à relever, encore plus que celui du RSCA qui compte quatre points de retard sur le top 6 ... et un calendrier franchement comparable. Le dernier match de la saison régulière ? Saint-Trond - Anderlecht. Et si l'enjeu était la dernière place en PO1 ?