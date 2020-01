Voici les arbitres désignés pour la 24e journée de Pro League

La 24e journée débutera ce vendredi 31 janvier par Courtrai - Standard, qui sera arbitré par Mr Lothar D'hondt. Mr Jonathan Lardot dirigera Genk - Charleroi, choc du samedi, tandis que Mr Erik Lambrechts dirigera FC Bruges - Antwerp. Le duel entre le RSC Anderlecht et l'Excel Mouscron, ce dimanche, sera arbitré par Bram Van Driessche.

Découvrez toutes les désignations ci-dessous :

