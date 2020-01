Un retour de Dimata ? Franky Vercauteren ne sait rien !

Landry Dimata a posté ce matin une photo qui a fait grand bruit : l'attaquant d'Anderlecht serait de retour à l'entraînement. Mais Franky Vercauteren ... n'en sait rien !

La semaine passée, Frank Vercauteren assurait qu'il n'avait aucune nouvelle de Nany Dimata. "Il peut revenir demain comme dans des mois", lançait-il en conférence de presse. Cela aura été plus proche de demain qu'il le pensait : ce matin, Dimata publiait une photo de lui touchant le ballon avec un autre blessé, Yari Verschaeren.

Mais Vercauteren affirme ... qu'il n'a pas de nouvelles du joueur. "Non, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu ? Où ?", interroge-t-il. "Sur Instagram ? Moi, je ne l'ai pas vu à l'entraînement et tant que ce sera le cas, je ne peux rien vous dire à son sujet". Landry Dimata et Yari Verschaeren s'entraînent donc bien toujours à part, et Vercauteren préfère ne pas s'avancer à leur sujet.