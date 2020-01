Officiel : Louis Verstraete ne rejoindra pas Charleroi, il a choisi un autre club du top 6

Le jeune milieu de terrain était dans le viseur de plusieurs formations de Jupiler Pro League et même étrangères. Il a décidé de rejoindre un autre club du top 6.

Courtisé par le Sporting de Charleroi, Louis Verstraete a finalement décidé de rejoindre l'Antwerp où il a paraphé un contrat jusqu'en 2023 avec le matricule 1. Le milieu de terrain quitte donc La Gantoise après avoir enchaîné deux prêt successifs à Waasland-Beveren durant les saisons 2017-2018 et 2018-2019 où il avait disputé 42 matchs.

L'international Espoirs U21 sera prêté dans la foulée par l'Antwerp afin qu'il puisse accumuler du temps de jeu et acquérir de l'expérience durant les prochains mois. Le Great Old donnera plus d'amples informations durant la journée.