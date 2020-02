Fin de série douloureuse, mais pas de panique à Charleroi: "Pas de raison de s'inquiéter !"

Invincible pendant plus de trois mois en championnat, le Sporting de Charleroi a vu sa série s'arrêter sur la pelouse de la Luminus Arena, samedi soir. Mais pas question pour Karim Belhocine et ses troupes de ruminer: les esprits sont déjà tournés vers le prochain match.

Le coach des Zèbres le reconnaît pourtant, cette défaite fait mal. "C’est toujours, dur d’être battu, surtout après une aussi belle série, mais on savait que ça allait arriver", analyse Karim Belhocine. "Il faut désormais conserver l’état d’esprit solidaire qu’on a affiché jusqu’ici, pour rebondir."

Tourner la page très vite.

Constat identique dans les propos de Maxime Busi. "Il n’y pas raison de s’inquiéter", assène le latéral droit carolo. "Il faut tourner la page très vite et essayer de faire un très bon match la semaine prochaine."

Le jeune Diablotin est d’ailleurs plutôt confiant: le Sporting a les armes pour réagir vite. "On doit rester dans notre bulle et réagir en groupe. On doit rester dans l’idée qu’on a fait une très bonne série et ce n’est pas grave si ça s’est moins bien passé à Genk, il faudra être au taquet la semaine prochaine." Le Essevée, qui se déplacera au Mambourg la semaine prochaine, est prévenu Charleroi voudra très vite faire oublier sa première défaite de l’année 2020.