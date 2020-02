Gros coup dur pour Malines qui perd son gardien titulaire

Le verdict était attendu ce lundi pour Yannick Thoelen, il est tombé et est terrible : le portier du KV Malines ne jouera plus de la saison.

Yannick Thoelen (29 ans) s'est occasionné une rupture des ligaments croisés du genou ce samedi dès l'entame de la rencontre face à La Gantoise. Le portier du KV Malines va devoir être opéré et sera absent entre 6 et 8 mois, rapporte Sporza. Il comptait jusqu'ici 22 rencontres avec les Sang & Or cette saison.

Yannick Thoelen, ironie du sort, était arrivé l'été passé en provenance de Gand, l'équipe contre laquelle il s'est blessé ce week-end. Sa blessure est un coup dur pour le Kavé, qui figure à la 8e place du classement avec 34 points et espère accrocher les PO1.