Surprenant : l'UR Namur est à vendre !

Surprise en D2 Amateurs : l'UR Namur, pourtant ambitieuse, serait déjà mise en vente par son propriétaire.

C'est une information révélée dans les colonnes de Sudpresse ce lundi : le président de l'UR Namur Christophe Graulus a annoncé son départ et la mise en vente du club. L'ensemble du staff a été prévenu à la suite de la défaite (3-0) sur la pelouse de Onhaye.

"Je n'ai plus l'envie et l'énergie pour ce projet. Namur est ingérable", a déclaré Graulus à nos confrères. Toutes les obligations et échéances du club seront cependant respectées d'ici au terme de la saison de D2 Amateurs, suite à laquelle l'UR devra trouver un repreneur. Une surprise pour un club ambitieux qui a notamment attiré Logan Bailly, Landry Mulemo et l'ancien du PSG Jean-Eudes Maurice cet hiver ...