Le onze type des joueurs en fin de contrat de Jupiler Pro League : du beau monde !

Plusieurs joueurs de notre championnat se retrouveront libre de tout contrat après le 30 juin prochain. Nous avons effectué un onze type articulé en 4-4-2 avec des joueurs ne possédant pas d'options de prolongation dans leur contrat (source Transfermarkt)

Voici le onze type des joueurs en fin de contrat de JPL :

Gardien :

Sinan Bolat (Antwerp)

Sinan Bolat fait partie des meilleurs portiers de la Jupiler Pro League. L'international turc n'a pas encore prolongé son bail à Anvers, et pourrait prendre la poudre d'escampette en juillet prochain, direction la Sûper Lig où les cadors turcs lui font de l'oeil depuis longtemps.

Défenseurs :

Joan Campins (Mouscron)

Joan Campins n'est pour l'instant plus sélectionné depuis quatre rencontres car il souffre d'une blessure. Le back droit espagnol formé au Barça a démontré de jolies choses en début de saison. Il était arrivé au sein du club hennuyer durant l'été 2019.

Nathan De Medina (Mouscron)

L'ancien joueur d'Anderlecht revit cette saison du côté de Mouscron. Le défenseur central âgé de 22 ans, indéboulonnable onze type de Hollerbach, fait partie des artisans de la bonne saison des Hurlus.

Dino Arslanagic (Antwerp)

Le défenseur central âgé de 26 ans n'a toujours pas prolongé à l'Antwerp. Titulaire indiscutable et auteur de bonnes prestations, il ne devrait pas tarder à trouver rapidement un nouveau club s'il venait à quitter gratuitement le matricule 1.

Nils Schouterden (Eupen)

Sur le banc la saison dernière, le joueur âgé de 30 ans a retrouvé le onze sous Benat San José. Positionné en tant que back gauche, l'ancien joueur de Malines a retrouvé toutes ses sensations.

Milieux de terrain :

Frank Boya (Mouscron)

Le solide milieu de terrain des Hurlus était très courtisé durant le dernier mercato hivernal, mais il est finalement resté dans le Hainaut. Il devrait de nouveau attiser les convoitises dans les prochains mois puisqu'il sera gratuit.

Kevin Vandendriessche (Ostende)

Le médian âgé de 30 ans fait partie des meubles chez les Côtiers. Le Français est vite devenu incontournable depuis son arrivée en 2015. Gros travailleur disposant d'un gros volume de jeu, il devrait faire le bonheur de plusieur formations durant l'été prochain.

Jordan Botaka (Saint-Trond)

Le capitaine de Saint-Trond était annoncé sur le départ cet hiver, mais il est finalement resté. Attaquant de formation, il a évolué comme back droit sous Marc Brys avant de retrouver le poste d'ailier droit sous le nouveau coach des Canaris, Milos Kostic. Le joueur âgé de 26 ans et son profil de joueur puissant et polyvalent pourrait rejoindre un club plus huppé.

Hervé Kagé (Courtrai)

Après deux prêts de suite en Turquie, l'ailier gauche âgé de 30 ans est revenu à Courtrai l'été dernier. Présent chez les Kerels depuis 2015, il pourrait relever un nouveau défi dès juillet prochain.

Attaquants :

Dieumerci Mbokani (Antwerp)

Déjà en fin de contrat la saison dernière, le Congolais aurait pu rejoindre Anderlecht gratuitement mais certains dirigeants bruxellois avaient des craintes concernant l'âge du joueur. Le buteur âgé de 35 ans a prouvé qu'il vivait une seconde jeunesse comme ses 15 goals le démontrent.

Dylan De Belder (Cercle de Bruges)

Si le Cercle de Bruges est si proche de basculer en D1B, c'est aussi dû en grande partie à la longue absence de Dylan De Belder. Le buteur âgé de 27 ans avait disputé la première rencontre de la saison avant d'avoir les ligaments croisés au niveau de la cheville et d'être out plus de quatre mois. Il a fait son retour depuis la fin du mois de décembre dernier.