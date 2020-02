Zulte Waregem et Anderlecht en playoffs 1 ? Hamdi Harbaoui donne son avis

Élu meilleur buteur de Jupiler Pro League à trois reprises (2013-2014, 2017-2018 et 2018-2019), le Tunisien fait désormais les beaux jours d'El Arabi au Qatar. Malgré la distance, le joueur âgé de 35 ans suit toujours attentivement le championnat belge.

Hamdi Harbaoui a donné de ses nouvelles et a même évoqué son avenir (à lire ICI). Mais il aussi avoué qu'il suivait toujours la Jupiler Pro League et particulièrement ses anciennes couleurs. "Zulte Waregem s'est très bien renforcé, l'équipe est meilleure que la saison dernière. Deschacht et Bruno l'été dernier, Vossen et Srarfi cet hiver. Je connais bien ce dernier, un joueur bourré de qualités. Le club est bien armé pour les six rencontres qu'il reste à disputer après leur petit creux en décembre. Leur objectif est de participer aux playoffs 1 et je pense qu'ils les disputeront", explique le buteur tunisien.

Le joueur âgé de 35 ans a également porté la tunique d'Anderlecht au cours de sa carrière. "Cela va être dur pour les Mauves de finir dans le top 6 à l'issue de la phase classique. La faute à trop de changements à nouveau et un très mauvais début de championnat. Le club subit des boulversements depuis près de trois ans et a toujours du mal à s'en remettre. Il est vrai que c'est difficile à accepter pour les supporters, on parle du plus grand club de Belgique. Mais il faudra tirer rapidement des leçons pour mieux rebondir et mieux se relancer par la suite", souligne-t-il avant d'évoquer également Lokeren.

"C'est vraiment triste ce qu'il se passe au Daknam. J'y ai vécu des moments forts avec les deux Coupes de Belgique (2012 et 2014) et le titre de meilleur buteur (2013-2014). Lokeren n'avait déjà pas sa place en D1B, mais les voir ainsi à la peine en Proximus League fait encore plus mal. Espérons que le club retrouve le plus rapidement la D1A, là où figure sa place", a conclu Hamdi Harbaoui.