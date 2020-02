Le coup de blues de Vertonghen, annonciateur d'un départ? Son agent répond

Les images de Jan Vertonghen, dépité au moment de quitter la pelouse en FA Cup ont fait le tour de la toile: mais son agent rassure, la déception est déjà digérée.

Le coup de déprime de Jan Vertonghen a fait couler beaucoup d'encre, mais il est visiblement déjà oublié: "Il se sent déjà mieux maintenant", explique l'agent du Diable Rouge au Laatste Nieuws. "Et sa réaction n'avait rien à voir avec son avenir", insiste encore Tom De Mul. "Il était juste très déçu quand il a été remplacé. Déçu de sa prestation et de celle de l'équipe durant la première heure de jeu."

Une prolongation? "C'est une option"

Mais il ne faut pas y voir le signe d'une rupture prochaine entre Jan Vertognhen et le club londonien: "Jjan se sent bien et il est heureux à Londres. (...)Il a toujours de grands objectifs avec les Spurs. Il veut aider le club à se qualifier pour la Ligue des Champions ou l'Europa League. Il veut gagner la FA Cup... Et l'Euro est aussi une énorme ambition pour lui."

Et une éventuelle prolongation à Tottenham, où Jan Vertonghen arrive en fin de contrat, est toujours à l'ordre du jour. "Nous n'avons pas encore d'accord. Mais la porte est ouverte. Il y a de l'intérêt pour lui ailleurs, mais Tottenham reste une sérieuse option", conclut Tom De Mul.